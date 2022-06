¡¡Urge prevenir explosiones!!

Va en serio Contralor estatal

Ta` muy raro robo millonario

Se rebelan en una universidad

¡¡Urge prevenir explosiones!!…Y ahora sí que sigue pasando lo mismo, pero sin que hagan algo diferente para prevenirlo, en lo que tiene que ver con las trágicas explosiones que se presentan en los domicilios, como las ahora ocurridas el pasado sábado en los fraccionamientos Rivello Residencial y Villas del Real, con saldo de un muerto y cuatro heridos, tres de ellos de gravedad, asì como 20 casas afectadas.

En lo que son dos detonaciones domiciliarias registradas con horas de diferencia, siendo la más grave la suscitada a las 9:40 de la mañana en Riviello, ubicado al Poniente de Hermosillo, donde una acumulación de gas en un tanque estacionario provocó el siniestro con el que resultaron heridos un joven de 19 años de edad y su padre de 40 años, cuyo primero murió, luego de que a la clásica al llegar encedieron la luz y explotó.

Porque no osbtante y que el jovencito identificado como Ivan Eduardo fuera trasladado de emergencia a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, finalmente falleció al no superar las lesiones, al presentar quemaduras en gran parte del cuerpo y vías respiratorias; al igual que su papà, Luis Manuel Lamas, que estaba grave por las mismas lesiones, y quien es médico del IMSS en el Poblado Miguel Alemán. ¡Glúp!

A ese grado están las consecuencias de esas tragedias, cuyas escenas se volvieron virales a través de la redes sociales, por ser unos tronidos que se escucharon en varias colonias a la redonda, y que incluso hizo que una vecina de la zona afectada también resultara herida al caer de sus escaleras por la onda expansiva del explotido, presentando una lesión leve en la cabeza, eso en el àrea donde ocurriera la víctima mortal. ¡Zaz!

Es tal el daño colateral que hubo, que ademàs de la pérdida total de la vivivienda de Riviello, que acababan de comprar y estaban por habitar, propició una afectación en una veintena de hogares más, en cinco de ellos estructurales, y 14 con perjuicios menores, como ventanas y puertas, razón por la cual es que durante más de seis horas los peritos hicieran una inspecciòn para elaborar el respectivo dictamen y determinar la causa.

Casi por nada es que hasta Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, se abocara a atender esa tragedia, como lo pusiera de manifiesto al informar por medio de su cuenta de Twitter que estaban brindando apoyo médico a los lesionados y realizando las investigaciones correspondientes, tan es así que al lugar de los hechos enviara al titular de Salud del DIF Hermosillo, Luis Becerra Hurtado. ¿Cómo ven?

Y en cuanto a la explosión en Villas del Real, al Norte de la ciudad, ésta tuvo lugar 02:30 horas, cuando se reportó el incendio en un domicilio localizado sobre el bulevar Luz Valencia, en el que se encontraron residuos de narcóticos, y a dos hombres gravemente quemados, por lo que extraoficialmente se maneja que el inmueble era utilizado como un “narcolaboratorio”, lo que habrán de determinar las indagaciones. ¡Vòitelas!

Sin embargo y ante la recurrencia de esos percances explosivos, que generalmente son por fugas de gas, es que bien haría Astiazarán en promover una instancia que regule las denuncias por ese motivo, porque lo que son los convenios con las distintas gaseras no han servido de nada, por en la mayorìa de las veces ignorar los reportes que les hacen, y es que en Riviello detectaron olor a gas un día antes, pero no hay a donde reportar.

Eso a partir de que “El Toño” Astizarán ha impulsado un gobierno de vanguardia, por lo que si lograra concretar un avance preventivo en ese sentido, sí que estaría abriendo la posibilidad de salvar futuras vidas, porque eso permitiría que ahora sí atendieran los llamados por ese tipo de fuguerío gaseoso, o de malas instalaciones, que son de esas que terminan en detonaciones. ¿Qué no?

Va en serio Contralor estatal…Quien está confirmando que va en serio lo de presentar en mayo la declaración patrimonial, es el Contralor estatal, Guillermo Noriega, por estar haciendo lo que nunca antes se había hecho, como es el retenerle a la burocracia su sueldo, de ahí que a alrededor de 4 mil servidores públicos del Gobierno del Estado ya les notificaron que no les pagaràn la segunda quincena de junio.

En lo que es una cantidad de empleados que “ya pinta”, porque de acuerdo a lo ventilado por Noriega Esparza, representa el 8% del total de la plantilla laboral que “estará en capilla” por incumplidos, o por no rendir cuentas claras con relación al patrimonio con el que cuentan, y que es por lo que no recibirán sus respectivos sueldos, con lo que de seguro no tendrán para abonarle a Coppel, Elektra y demás. ¿Será?

Es decir que sobre aviso no está habiendo engaño, después de las advertencia que ya les había hecho “El Memo” Noriega, ya que en base a la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones se iniciará un proceso sancionatorio contra quienes continúen negándose a realizar este trámite, y en caso de seguir con esa omisión procederán a la recisión del contrato para darlos de baja por incumplir con la normatividad. ¡Pàcatelas!

No en balde es que el funcionario apuntillara que: “La primera quincena de junio ya no la logramos retener, pero estamos notificando hacia la segunda quincena de junio, simplemente no se te va a entregar el cheque, son 4 mil 150 más o menos, todos los días se mueve porque la gente sigue presentando, por eso el llamado a las y los servidores públicos es a que se apuren a presentar”. ¡Ni màs ni menos!

Toda vez que según lo ventilado por Noriega Esparza, la finalidad de esa nueva estrategia de suspenderles sus percepciones a quienes se han amachado en no estar al día con esa declarada, es que eso posibilitará lo que es la comprobación de egresos en sueldos en las diferentes dependencias, con lo que entre otras cosas se evitará la presencia se “aviadores”, o de los que cobran sin trabajar. ¡De ese tamaño!

Ta` muy raro robo millonario…El que continúa estando muy raro, es el millonario robo del que fuera objeto un camión de valores de la empresa Panamericano, al que el pasado 23 de mayo uno hampones le sustrajeran cuatro millones de pesos, y es que hasta 15 dìas después presentaron la denuncia ante Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que tal vez los ladrones hasta ya se gastaron el dinero. ¡De ese vuelo!

Pues está bien que no le tengan confianza a las “autoridades” investigadoras, pero como que no es para tanto, por considerarse que empresas como esas deben tener una formalidad, como para interponer la respectiva querella, si se toma en cuenta que no fueron cinco pesos los que les robaron, después de que los asaltantes se llevaran el vehículo con todo y chofer, cuando estaba en las afueras de una tienda Oxxo. ¡Palos!

Con todo y que la Fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, reconociera que debe trabajarse más para que las personas hagan las denuncias cuando sean víctimas de delitos, sumado a que hay casos que se dejan a medias, al no dàrsele seguimiento por diferentes motivos, y es por lo que ya se están coordinando con la Secretaría de Seguridad Pública y el Comité Ciudadano de Seguridad para contrarrestar esa negativa inercia.

Asì que con caràcter de mientras y ante la tardanza con la que los del Pan Americano reportaran el atraco que sufrieran en un sector de la colonia El Bachoco, es por lo que Contreras Córdova ventilara que establecieron contacto con el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Segio Méndez, para saber si esa institución tuvo conocimiento en esos momentos de algún hecho relacionado con el caso. ¡Ajà!

O sèase que por eso estaràn investigando contra el tiempo y con la ventaja que ya les llevan los atracadores, lo que no deja de ser por estar por demàs extraño, por suponerse que un consorcio de esos dedicado al transporte de dinero no puede escudarse en la reiterada queja que hacen las personas comùnes y corrientes, de que no denuncian porque es una pérdida de tiempo y que no le dan trámite, por en su caso ser unas millonadas.

Se rebelan en universidad…Al que dicen que ya le estàn “cobrando la factura” por estar reprobando en materia de confianza al faltar a su palabra, de ahí que de falso no lo estén bajando, es al vicerrector de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTH), José Félix Gómez Anduro, y para prueba está el que los empleados sindicalizados ya se le rebelaron, al grado de estar trabajando bajo protesta. ¡Así la “quemada”!

A ese punto se están manifestando los afiiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (Sutute), cuya lideresa es Delia Ruiz Ibarra, para entre otras cosas denunciar que el tachado de unilateral y dictatorial de Josè Fèlix no està respetando lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, como tampoco los nombramientos que le hicieran a algunos de los agremiados. ¡Ñácas!

Luego entonces ante esa cerrazón que están denunciando del exhibido de Gómez Anduro, quien dicen que sì que le hace honor a su segundo apellido, por “lo duro que se ha portado” al cerrarse al diàlogo, es que hasta ya están demandando la intervención del mismísimo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, por lo que a ese extremo es que no està haciendo la tarea en ese àmbito, por la falta de chamba que està evidenciando.

Aunque a la clàsica lo que es el señalado está culpando al pasado, a o los que se fueron de la anterior administración, con lo que de alguna manera está “escupiendo para arriba”, por tambièn haber sido parte de ella, al salir con que son clàsulas que se pactaron el 11 de agosto del 2021, y con las que dejaron muy elevado el requerimiento presupuestal, con lo que según esto no cuentan para hacer las contrataciones requeridas.

Aun así y por encima de que Gómez quiera “componerla en el aire”, lo que es “la quemada” ya nadie se la quita, y màs cuando dicen que eso viene a reforzar la mala fama que tiene de desleal, por no ser de fiar. ¡Zaz!

