¡Es un albur sin cubrebocas!

Será oootro el Registro Civil

Estará mundial la Conapesca

No paran protestas escolares

¡Es un albur sin cubrebocas!…Los que sí que no pudieron haber escogido un “pior” momento, para aprobar la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, o públicos, laborales e industriales, como medida de protecciòn contra el Covid-19, son los diputados del Congreso del Estado, por el aumento de contagios que ha habido en los últimos días, de ahí que no descartan una quinta ola. ¡Zaz!

Y para seña està lo que ya declarara el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, quien advirtiò que esa pandemia no ha acabado, ya que de acuerdo al antecedente otras enfermedades infecciosas, lo que es el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse, tanto en México como en el resto del mundo, y un mal sìntoma de ello es el repunte que ya està teniendo. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que son los legisladores locales, lejos de “curarse en salud” optaron y votaron para derogar la ley creada el 13 de noviembre del 2020, que decretaba que era obligado para todas las personas el portar esa mascarilla preventiva cuando estuvieran en lugares de uso comùn, a fin de evitar la propagaciòn de esa enfermedad respiratoria que antes de la vacunaciòn era altamente letal. ¡Qué tal!

Asì que después de una votación que quedó con 21 sufragios a favor y tres en contra, es que esa nueva disposición no regulatoria entrará en vigor una vez que sea publicada en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, para que de ahì pa`l real sea decisiòn de los ciudadanos si se protejen de esa forma o no, es decir, usando esos tapabocas, sobre todo en las àreas cerradas, que es donde se corre màs peligro. ¡Mìnimo!

Porque por más leyes que eliminen, lo único cierto es que ese “cobicho” no se ha ido, y por el contrario sigue estando presente, como ya lo alertara el propio López-Gatell Ramìrez, y hasta registrando una repuntada, de ahì que ya adelantaran que de nuevo emitirán un saldo diario de los contagiados y muertos, por como recientemente han ido al alza, después de que esos cortes ya los manejaban quincenalmente, pero ya ven.

Para el caso el tan llevado y traìdo de Hugo señalara, que sì bien hay un estado endémico, pero no por eso debe pensarse que es el fin de la pandemia, sino que más bien está en una fase de transición, aunque lo positivo es que esa virulencia ya dejarà de provocar consecuencias fatídicas, por ya haberse reducido su capacidad de daño, o estragos, pero siempre y cuando las personas estén vacunadas. ¡Esa es la clave!

Lo que lleva a explicar el porque los congresistas del grupo parlamentario del PRI no se quisieron arriesgar, y mucho menos “embroncar”, por ser los ùnicos que no sufragaron a favor de la iniciativa, y en contraparte le hicieron un llamado para que se refuercen las medidas de prevención contra el coronavirus, después de que pràcticamente ya no quedara ninguna, excepto la ya muy famosa, Doña “Sana Distancia”. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que lo que es hasta el gel ya será opcional, porque igual quitaron los tapetes de los acesos, como también los termómetros, ante lo que ahora ya solo habrá que encomendarse a Dios para no contagiarse, si se analiza como en Sonora por el estilo han ido “pa`rriba” los infectados, al ya superarse los cien a la semana, para ya sumar 165 mil 491, con 10 mil 138 muertes. ¡Vóitelas!

Será oootro el Registro Civil…Donde al parecer ahora sì ya van a registrar bien, o sin tantas fallas, es en el Registro Civil del Estado, luego de que el gobernador Alfonso Durazo ventilara que renovaràn la infraestructura tecnológica con la que opera, y que es por lo que actualmente ofrece un servicio muy deficiente, de ahí que los usuarios tienen que esperar hasta una hora y media por un simple tràmite. ¡Tómala!

Es por lo que Durazo Montaño no tuviera empacho en reconocer que: “Los equipos de tecnología de cómputo son de 16 años, no soportan una modernización ni siquiera una actualización del software por la limitada capacidad que tienen”, es por eso de la estrategia de cambiarlos, con la finalidad de reducir los tiempos, y que por ejemplo la solicitud de un acta de nacimiento, o su modificaciòn, se haga en 10 minutos, y no en 90.

Con lo que por fin “salió el peine” del porque de tantas pifias y atrasos con respecto a esas tramitologìas, por las largas filas que se formaban en las distintas sedes de esa dependencia, y en los pocos cajeros que hay ni se diga, ya que lo que es su directora tiladada de Facebookera, Marian Martínez Rodríguez, nomás no habìa “dado color” tocante a eso, a pesar del alud de quejas que hay, y que como nunca han crecido. ¡Eso dicen!

Pero todo hace indicar que esas irregularidades ya se habrán de acabar, a partir de lo destapado por el Mandatario Estatal, como resultado de la modernización que harán de los sistemas con los que cuenta esa instituciòn, aunque con la aclaraciòn de que las mayorìas seguirán “sufriendo ese calvario”, en el ìnter en que se lleva a cabo esa renovación, ante lo que se deduce que ya solo será cuestión de tiempo. ¡De ese vuelo!

Aunado a que junto con pegado el “Gober” dio a conocer otra buena, como es la de que dejaràn de cobrar por la corrección del acta, que tiene un precio de $5 mil pesos, al apuntar que: “Es una decisión del Gobierno del Estado que las correcciones no tengan ningún costo, no se requiere ninguna modificación a la ley, los otros servicios del Registro Civil si continuarán con costos porque hay que financiar los costos de operación”.

Màs menos asì estarà “el pilón” con esa condonación en torno a un procedimiento que es muy recurrente, porque nomàs en marzo se gestionaron 49 mil 516 de esas modificadas en las ventanillas. ¡Òrale!

Estará mundial la Conapesca…Quien consideran que le está dando nivel a su Estado, es Ocatavio Almada, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el anuncio que hiciera de que Obregòn serà la sede de la ediciòn 12 del Subcomité de Acuacultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), a realizarse del 7 al 10 de marzo del 2023.

En lo que es un evento de caràcter mundial que Almada Palafox diera a conocer a duo con la representante de FAO en México, Lina Pohl Alfaro, ya que a partir de a la proyecciòn que hay, se contarà con la participaciòn de representantes de 192 países, con lo que por esas fechas la Naciòn se convertirà en la Capital del mundo en esa especualidad, y en una Entidad que es la que màs produce en el àmbito nacional. ¿Cómo ven?

Y para quien dude de lo anterior es que el orgullo de Huatabampo, u Octavio, expusiera el dato de que: “En la producción acuícola del País estuvimos arriba de las 250 mil toneladas durante el año pasado, y Sonora es punta de lanza en la materia, obtuvimos cerca de 182 mil toneladas en el tema de camarón, que es la especie más importante para el País”, por lo que a ese grado ha estado la buena pesca en ese rubro. ¡Asì el dato!

Casi por nada es que Pohl Alfaro destacara que la Repùblica Mexicana es de las principales productoras en el mundo en esa àrea, aunque el 80% de los que producen lo hacen a pequeña escala, resaltando que el 64 % de la producción viene de los cultivos en la tierra; el 28 % de la ganadería; y solamente el 8 % de la actividad pesquera, y que es por lo que quieren impulsarla de una manera màs amplia. ¡Ese es el plan!

Es por eso que en esa cumbre analizarán el gran reto que se tiene en la alimentación, sobre todo aumentando ese 8 % en el ramo pesquero, de ahí el desafío para hacer un mejor aprovechamiento de los productos marítimos, y en especial lo que significaría la explotaciòn de los 11mil kilómetros de litoral que tiene el territorio mexicano, en lo que son alternativas que habrán de debatir. ¡Ni màs ni menos!

O séase que de esa forma es que Almada echará mano de la ventaja que implica el que México es parte de la FAO en materia de acuacultura desde 1978 y del que aquí esté la base del Subcomité de ese ramo. ¿Qué no?

No paran protestas escolares…Con todo y que ya se han vuelto normales, pero los que no deben pasarse por alto, son los plantones de protesta que han seguido realizando los padres de familia de un sin fin de escuelas, por no contar con lo más elemental para operar, y para prueba està que los que ahora se manifestaran fueran los de la Primaria “Lázaro Mercado” de la colonia El Coloso Bajo. ¡Palos!

Pues en esta ocasión los paterfamilias “se levantaron en armas” para exigirle a los de la Secretaría de Educaciòn y Cultura (SEC), donde despacha Aarón Grageda, la reposición de aires acondicionado, asì como el cableado eléctrico y las tuberías de agua potable, para que los niños puedan llevar sus clases habituales, o presenciales, despuès de que los ladrones los desvalijaran, llevándose hasta seis “refrìs”. ¡A ese punto!

Y es que aunque parezca increìble, pero ese es uno de los tantos planteles que están funcionando sin “luz”, y ya no se diga sin todo lo demás, eso a raíz de los robos y el vandalismo del que fueron objeto durante la pandemia, ya que desde entonces no ha sido rehabilitado, y por tal motivo los aproximadamente 400 alumnos están asistiendo a las aulas con el riesgo que implican los actuales calorones de màs de 40 grados.

No obstante y a pesar de esos reiterados gritos y sombrerazos, pero a todas luces se intuye que Grageda Bustamante y compañìa le estàn apostando a que “sigan aguantando vara”, o esas altas temparaturas, por encima de que puedan “deshingratarse”, o ser víctimas de “un golpe de calor”, por aquello de que ya está por terminar el actual ciclo escolar, lo cual por donde quiera que se le vea no deja de ser una negligencia.

Aun así lo que dicen que más “encabr…ita” a los papás, es la insesnsible forma en que Aarón y sus asesores han manejado esa problemática, al ni siquiera darles la cara para asumir el compromiso de que les repararán esos inmuebles, asì sea para el pròximo periodo de enseñanza, pero ni esa esperanza les dan, y que es algo que se valdría, como es el que quisieran ganar tiempo, después de cómo encontraran esos centros escolares.

