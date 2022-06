Celebra “Gober” chambeando

Celebra “Gober” chambeando…El que sí que celebró chambeando, lo que es el primer año del triunfo de la cuarta transformación en Sonora, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y para lo cual el lunes se reuniò con su gabiente ampliado en la explanada del Palacio de Gobierno, a fin de recordar su victoria obtenida en las elecciones 6 de junio del 2021, en cuyo marco emitiò una mensaje polaco. ¡Òrale!

Sin embargo lo que es Durazo ni en esa fecha la bajo a su agenda, como lo demuestra el que ese mismo dìa recibiera a su homòloga chihuahuense, María Eugenia Campos Galvàn, en aras de firmar el plan interestatal para ambas Entidades, con el propósito de sumar esfuerzos para materializar la construcción y modernización de la carretera Chihuahua-Guaymas, asì como del puerto guaymense. ¡De ese pelo!

Y tan ya va por buena ruta ese proyecto carretero que unirá a los dos Estados, que el Mandatario sonorense hasta hizo una presentación virtual de esa magna obra que serà financiada por el gobierno federal, de ahì que detallara que se contempla que tenga una extensiòn de 430 kilómetros, con una inversión estimada de $13 mil millones de pesos, para quedar terminada en un lapso de tres a cuatro años. ¡Asì el dato!

Es por lo que Durazo Montaño resaltara que: “Por cada 20 kilómetros que modernicemos nos vamos a ahorrar en promedio 25 minutos en el trayecto entre Chihuahua y el puerto de Guaymas, y estimamos que el ahorro total pudiera ser entre dos horas y media y tres en tiempo de traslado desde Chihuahua”, por lo que con eso dichas regiones quedarìan a “tiro de piedra”, como dice popularmente. ¡Ni màs ni menos!

No en balde es que los ejecutivos estatales precisaran que hasta el momento ya se tienen las proyecciones ejecutivas de 20 tramos, mismas que ya estàn listas para pasar al proceso de licitación, por lo que ante ese adelanto que ya hay, es que calculan que los trabajos podrìan iniciar en màs menos uno cuatro meses, ante lo que se deduce que a ese grado ya està pavimentado el camino para que sea un hecho. ¡Ese es el plan!

Casi por nada es que coincidieran en que esa rùa de cuatro carriles le abonarà a la promoción y dinamizaciòn de la economìa y el turismo de la regiòn, como el de la zona de San Carlos y la sierra Tarahumara; aunado a que los productores agropecuarios, manufactureros e industriales chihuahuenses, que ahorita salen por Ciudad Juárez, para de ahí tomar el ferrocarril hacia Ensenada, ahora tendràn la opciòn del municipio porteño.

Màs menos asì esta la apuesta en grande que estàn haciendo, y con la que consideran que se le cambiarà la imagen a ese territorio, y para lo cual manejan que haràn cabildeos en conjunto ante las diversas instancias federales como Banobras, la Secretaría de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, aparte de tambièn apoquinar de sus finanzas propias, para sumarle al apoyo que les darà el “Presi”, Manuel Lòpez Obrador.

En esos tèrminos es que el “Gober” iniciara con el pie derecho la semana, y ayer lo continùo de la misma forma, al encabezar la graduaciòn de la primera generación de 156 cadetes egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), correspondientes a su gestiòn, con la mira puesta en cumplir su palabra de en su sexenio triplicar el número de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Público (PESP). ¿Serà?

Cambiaràn sede de pasaportes…Y lo que por fin ya seràuna realidad, es lo que sòlo era una promesa, como es que para finales del 2022 la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hermosillo comenzará a operar en unas nuevas oficinas, ya que del Centro de Gobierno las cambiaràn a un àrea de la plaza Galerías Mall, como ayer lo ventilara el director de la Oficina de Pasaportes en México, Carlos Candelaria Lòpez.

Asì està esa buena nueva que confirmara Candelaria López, con lo que es esa moderna sede que ahora tendrà esa dependencia federal, y para lo cual en la segunda quincena de septiembre esperan iniciar con su construcción, en una superficie de mil 200 metros cuadrados, y en la que prevén expedir unos 2 mil pasaportes mexicanos diarios, en un horario de 8:00 AM a 8:00 PM, de lunes a domingo. ¿Còmo ven?

De ese vuelo estarà ese acierto de la Federaciòn, que finalmente se estarìa concretando, despuès de que desde tiempo atràs ya se habìa anunciado, por lo que con esas modernas instalaciones se ampliarà la cobertura en beneficio de la ciudadanìa, ya que con eso se les brindarà un mejor servicio, al resaltarse que con modernizada se le estarìa haciendo frente a la alta demanda, ademàs de combatir el “coyotaje” que hay.

Lo anterior aunado a que con ello tambièn tendràn una ahorro en los que se refiere a la renta mensual, ya que la reduciràn de $95 mil a $66 mil pesos, y ahora con una infraestructura màs funcional, ya que contarà con áreas de espera para madres lactantes, menores de edad y espacios óptimos para recibir a los solicitantes en general, no como hoy en dìa en que la mayorìa tiene que estar “echa bola” en el exterior, y casi en el sol.

O sèase que en esas condiciones es en las que ahora estarìan expidiendo lo que seràn los nuevos pasaportes electrónico, y sin estarse yendo muy lejos de donde antes estaban, porque igual quedaràn contiguos a lo que es el Vado del Rìo, y a unas cuantas cudadras de donde se estaràn reubicando, por lo que en cuanto a ubicaciòn no serìa tanto el cambio, porque hasta caminando podràn llegar. ¡Què tal!

¡Impera el temor en la Unison!…A la que han seguido reprobando, por la tibieza que ha mostrado en materia de seguridad, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, y para prueba està que a raìz de que aflorara que un alumno ingresara portando un rifle de postas para grabar un video y promover una banda de rock, es que ahora estàn exigiendo que los Cursos de Verano 2022 sean virtuales.

A ese grado està el temor que hay al interior de la Unison, y no es para menos, luego de que en el campus de Hermosillo tuviera lugar ese allanamiento, mismo que se hizo pùblico hace unas dos semanas, pero el cual tuvo lugar el pasado 13 de mayo, lo que explica el porque las distintas sociedades de alumnos ya estànmanifestando su preocupación por la integridad del estudiantado, de ahì esa propuesta que estàn haciendo.

Y para quien dude lo anterior, es que trascendiò que a través de un oficio dirigido a Plancarte Martìnez, lo que son los representantes del alumnado de Químico Biólogo, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Metalúrgica y del Departamento de Derecho, entre otras cosas solicitaron que se implementen medidas de seguridad y se sancione con severidad a quien ingresò armado a la “Uni”. ¡Zaz!

Es decir que no solamente se estàn limitando a pedir que esas clases extras que les impartiràn ya no sea presenciales, como se tenìan programadas, sino que ademàs se proceda en consecuencia contra la citada invasiòn armada, porque lo que es hasta ahora no se le ha hecho nada a quien violò la normatividad universitaria, junto a otras dos personas, por las largas que le han dado ese comentado caso. ¡Tòmala!

De tal manera que ante esa evidente impunidad,dizque solapada por Marìa Rita, es que a la par demandanque inicien una carpeta de investigación en colaboración con los cuerpos de investigación y seguridad competentes del Estado, en lo que es una postura encubridora que es de entenderse, despuès de que reconocieran que los del Departamento de Seguridad del Alma Mater fallaron garrafalmente. ¡Palos!

Cunden las robaderas en el Ley…Por si algo le faltara a la cada vez màs insegura localidad de Guymas, resulta y resalta que ahora aflorara que ni los mercados se estàn salvando de la inseguridad, y para seña està que lo que es la cadena de tiendas Ley, para nada estàn siendo “la ley” a la hora de proteger a su clientala contra “las ratas de dos patas”, eso por la falta de vigilancia y el no proceder contra los ladrones.

Eso al trascender que lo que es en las sucursales del Centro y la plaza El Vigía de esos establecimientos comerciales, lo que son los carteri$ta$ han estado haciendo de las suyas contra los clientes, como lo exhibe que el fin de semana pasado se denunciaron hasta cinco robos de ese tipo y en la total impunidad, porque lo que son los guardias de seguridad ni los apoyaron al momento de descubrir el despojo. ¡Asì de increìble!

En tanto que dan cuenta que la misma complacencia se ha asumido por parte de la generencia de esos supers, al no proceder en consecuencia, como lo denota el que hasta ahora no hayan emitido ningùn pronunciamiento contra esa robadera que ya se hiciera pùblica, a pesar de que reportan que se han estado perpetrando en el interior de sus inmuebles, como ya lo han denunciado los afectados, o bol$eado$. ¡Pàcatelas!

Al vetilarse que desde el primer atraco el personal de Ley tuvo conocimiento de la forma de operar de esos rateros que estàn al acecho, pero ni asì emprendieron acciones para que no hubiera más víctimas, sumado a que no se les permitió ver las cámaras de seguridad, por dizque no estar instaladas en todos los pasillos, sino solo en los lugares donde están productos de alto valor. ¡Asì la limitaciòn!

Razòn por la cual es que deducen que màs menos, pero asì es como esa empresa comercial se està “lavando las manos”, que ni Poncio Pilatos, al deslidarse de responsabilidades con relaciòn a esas recurrentes asaltadas en poblado, pero eso y màs se puede esperar, despuès de que una semana antes hasta un robo se reportò en el área de paquetería de Ley Centro, cuando es un punto que sì està bajo su resguardo. ¡De ese tamaño!

Lo que explica el porque las vìctimas despuès de interponer la consabidad denuncia, exhortaran a la ciudadanìa a extremar los cuidados a la hora de acudir a uno de esos Ley, por de a còmo estàn de inseguros.

