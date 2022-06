“Los saca a flote” naufragio

Descarta los tandeos Alcalde

Se pasa de echadas oposición

“Los saca a flote” naufragio…Con la que debe haber un antes y una después en materia de seguridad marítima, es con la tragedia ocurrida la tarde del domingo en la costa sur de Guaymas, con un saldo de 8 muertos y 11 rescatados, luego de que un paseo familiar en lancha terminara de manera trágica, por la insensatez de haberse lanzado a la mar con un sobrecupo y sin la más mínima protección. ¡De ese pelo!

Ya que según las primeras investigaciones que salieron a flote, y de acuerdo a un comunicado emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuyo titular es Juan González, el naufragio se debió a un error humano, cuando la pequeña embarcación se volcó debido a la velocidad y el oleaje, pero también por el sobrepeso que transportaba, en hechos que tuvieran lugar en la zona conocida como el Paraje Viejo. ¡Ups!

Toda vez que dicha panga de 20 pies de eslora de largo, por 10 pies de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, además de que no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza, por lo que así estuvo la improvisación, al manejarse que fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares.

Es por eso que de igual forma pasaron por alto las medidas preventivas que se supone que debe haber en esos casos, ya que no contaba con radiocomunicación y mucho menos notificaron a las autoridades sobre su salida, lo que es de entenderse, porque de antemano sabían que “iban como sardinas”, porque aunque el cupo era seis personas, como pudieron se “hicieron bolas” 19 personas, es decir, más del triple de su capacidad. ¡Zaz!

O séase que todo eso provocó esa fatalidad, con la que seis adultos y dos menores de edad pasaron a mejor vida, todos originarios de Empalme, eso después de que ayer ya encontraran el cuerpo del joven que conducía esa lanchita, cerca del punto donde se volcara, en lo que es un suceso que ha consternado a los sonorenses, por la manera que en por una inconciencia de esas murieran tantas personas, lo que está de no creerse.

En lo que es un lamentable hecho con el que se demuestra que así de suelta está la regulación para lo que es el tráfico en los mares, al quedar más que evidenciado que cualquiera puede aventurarse hasta en una balsa, como lo hiciera el explorador, Robinson Crusoe, por al menos en la práctica no haber autoridad que les pare el alto, como en esta ocasión no lo hiciera nadie, hasta que se suscitara ese accidente y pidieran auxilio.

No en balde de la pregunta que ahora todo mundo se hace, que si entonces para qué está la Cuarta Región Naval, o Capitanía de Puerto, e incluso la Secretaría de Marina (Semar), por intuirse que mínimamente deberían patrullar la bahía guaymense para evitar que nadie se aviente como “El Borras”, o sea, sin cumplir con las más elementales especificaciones que garanticen que lo hagan de forma segura, ¡pero qué va!

Tan es así que una prueba de ello es que por ejemplo en lo que es Bahía de Kino, quien lo desee puede ir a meterse con su lanchón y sin que “se la hagan de tos”, o se den por enterados quienes en teoría están para regular que acaten las especificaciones para esos casos, en parte por estarse en despoblado, pero ahora sí que a partir de lo sucedido, deben “tirarse al agua” para hacer que se cumpla la respectiva reglamentación. ¿Qué no?

Y es que como lo reconociera González Alvarado, las consecuencias pudieron haber sido de mayores dimensiones, por las condiciones en las que se presentó ese fatídico percance de alto impacto, derivado de esa paseada, según esto para festejar a una quinceañera, que al parecer también murió, por lo que no descartan que hasta alcohol pudo haber de por medio, y que es algo que deberá de determinarse. ¡Palos!

Descarta los tandeos Alcalde…Quien sí que ya hizo que “le volviera el alma al cuerpo” a los hermosillenses, es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, luego de que ayer en el marco de la presentación del Programa de Verano, anunciara que en “Hornosío” no habrá necesidad de implementar tandeos, al afirmar que: “Tenemos agua suficiente”, pero que hay que cuidarla. ¡Ni más ni menos!

Más menos así estuvo esa buena nueva que ventilara “El Toño” Astiazaràn, al aseverar que: “Lo dije en campaña: Agua, seguridad y obra pública, son las prioridades de mi gobierno”, de ahí que resaltara que: “Esto es una parte de lo mucho que queremos mejorar el servicio y uso de las aguas”, y para lo cual adelantó que se invertirán $100 millones de pesos para asegurar el abasto en la Capital durante la ardiente época veraniega.

Para el caso el “Presimuni” aliancista ponderó que el programa que desde ya están poniendo en operación contempla varias fases, entre ellas la recuperación de los caudales, reposición de material asfáltico, programa de tinacos y micromedición en las colonias, en aras de eficientar la distribución y con ello garantizar que ese vital líquido no deje de salir en las llaves de los domicilios, para que haya un óptimo abastecimiento. ¡Órale!

Por lo que así estaría el acierto acuático de Astiazarán Gutiérrez, quien fuera secundado y respaldado por el director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, al exponer que en esta Ciudad del Sol al año se generan unos 350 millones de metros cúbicos de ese elemento hídrico, de los cuales más del 60 % proviene de pozos, en tanto que un 30% de la que se suministra es de la llamada superficial. ¡Así el dato!

Eso si se toma en cuenta que lo que es en Cajeme ya están hablando de la posibilidad de esas tandeadas, por el bajo nivel de la presa del Oviáchic y en caso de no presentarse lluvias próximamente, como lo advirtiera el operador del Oomapasc, Luis Castro Acosta; y sí que donde quiera está así de seca cosa, como lo refleja que en Monterrey, Nuevo León, ya llegaron al grado de solo contar con seis horas diarias de servicio. ¡Tómala!

Se pasa de echadas oposición…A los que no les queda el andar con triunfalismos y mucho menos diciendo que ¡hay tiro!, al estilo de la frase del ex boxeador, Julio César Chávez, es a los líderes del PAN y PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, según esto de cara a la elección presidencial del 2024, después de la aplastante derrota que sufrieran ante Morena en las domingueras elecciones del pasado 5 de junio. ¡Qué tal!

Pues los candidatos morenistas ganaron cuatro de las seis gubernaturas en disputa, como son Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo y Tamaulipas, está en poder de los panistas; mientras que la oaxaqueña e hidalguense eran gobernadas por el PRI, sobre todo esta última durante 93 años; en tanto que Durango y Aguascalientes fueron retenidas por la coalición Va por México, integrada por los priístas, panuchos y el PRD. ¿Cómo ven?

De tal forma que con ese contundente saldo electoral, ahora el 65% de los Estados del País ya se pintaron de guinda, o del color del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que es el partido político del “Prejidente”, Manuel López Obrador, al pasar de 17 a 22 Entidades las que tendrán bajo su control, por lo que ese es el margen de operación política con el que contarán de cara a la sucesión “por la grande”. ¡Mínimo!

Ante lo que está de más el apuntar que con ese desalentador panorama polaco, lo que es a Cortés y Moreno Cárdenas no les da como para andar con esas “echadas”, referente a que tienen posibilidades en la próxima elección por la Presidencia de la República, si se parte de que los morenos ahora tendrán una fuerza política con la que gobernarán a casi 71 millones de mexicanos, lo que representa el 56% del total de la población.

Al ser un nuevo grillo escenario en el que los grandes perdedores fueron los tricolores, al caer en dos gobiernos emblemáticos, como Hidalgo y Oaxaca, y casi estar en riesgo de perder el registro en Quintana Roo, por la baja votación; mientras que otro que tampoco vio la suya, es Movimiento Ciudadano, porque después de que en el 2021 diera el campanazo al triunfar en Nuevo León, esta vez no pasó del tercer lugar. ¡Ouch!

Con todo y que se vale aclarar que esos triunfos todavía son producto del efecto López Obrador, porque lo que es Morena no ha crecido como instituto partidistas, en lo que tiene que ver con estructura operativa, por lo que habría que ver cómo les va cuando ya no esté como figura de la 4T, o ya no se tenga su influencia. ¿Será?

