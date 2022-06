Sigue en el limbo Caso ABC

¡Ahora matan a empresario!

Acusan a director de Conalep

$olapan a carpero$ playero$

Sigue en el limbo Caso ABC…Y pareciera que fue ayer, pero lo cierto es que éste domingo se cumplieron 13 años del trágico incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio del 2009, y en el que murieron 49 niños por la negligencia de los operadores de esa estancia infantil, que era subrogada por el IMSS, y sin que hayan encarcelado a los responsables, de ahí que siga la exigencia de justicia. ¡Zaz!

Por ese motivo e impunidad que aun prevalece, en torno a la considerada como la peor tragedia infantil de México, es que la tarde de ayer los papás de los menores afectados volvieron a realizar una enésima marcha, a fin de exhibir la tibieza y complicidad de los diferentes niveles gobiernos, ahora sí que para señalar con dedo de fuego que sigue imperando la injusticia y el luto por la muerte de 25 nenas y 24 varones. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior está el hecho de que hoy en día, y a más de una década de esa catástrofe incendiaria nadie está en la cárcel, eso a pesar de que la Suprema Corte de Justicia en la Nación (SCJN) enjuició a 22 acusados, de los cuales exoneró a 12, en tanto que a 10 les ratificó responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas, pero aún así es hora de que no hay alguien tras las rejas. ¿Cómo ven?

Es por eso del sentir general existente, de que hasta la fecha han podido más los intereses políticos y las relaciones familiares de los involucrados en esa quemazón, que el hacer valer la razón y la ley, y que es por lo que continúan saliendo a las calles para que sea un suceso que no se olvide, al suponerse que es a lo que le han estado apostando las autoridades, como lo denota el que hasta ahora las cosas sigan igual, o sin avanzar.

Lo anterior si se analiza que cuando tuvo lugar esa incendiada, que iniciara en una bodega contigua a ese albergue de pequeños, por lo que se propagara hasta el mismo, y la cual era rentada por el Gobierno del Estado, como “Presi” de la Nación estaba el panista de Felipe Calderón, pero la cuestión es que su esposa y Primera Dama, Margarita Zavala, era pariente de una de las socias fundadoras de la ABC. ¡Así el dato!

Razón por la cual una y otra vez les han echado en cara que en esa fase del juicio hubo “mano negra” para proteger a su prima, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, que era de las regenteadoras de esa guardería, y para seña está que, hasta el titular de la SCJN, Arturo Zaldívar, recién denunciara que Calderón implementó una “operación de Estado” para evitar afectar a la familia de su doña. ¡Tómala!

No por nada es que Gabriel Alvarado, uno de los abogados defensores de los paterfamilias, apuntillara que esas 22 personas que han sido juzgadas, ¡ni son todos los que están, ni están todos los que son1; mientras que Miguel Nava, que es otro de sus representantes, ventiló que lo que son los actuales gobernantes de Morena han resultado igual que los anteriores, al no apoyar a las víctimas, y sólo hacer como que hacen. ¡Vòitelas!

Pero con todo y esa decepción y mala percepción que hay, lo que es el gobernador Alfonso Durazo ya les adelantó un perdón, además de que les propuso sostener una reunión para ofrecerles una disculpa pública y trabajar en conjunto, resaltando que es algo que mínimamente debió haberse hecho desde tiempo atrás, lo que abre la posibilidad de que en él pudieran tener un nuevo gestor ante el “Prejidente”, Manuel López Obrador.

De ahí la expectación que había, por conocer la respuesta de los marchistas, que nuevamente peregrinaron desde el incendiado inmueble ubicado en la calle Los Mecánicos y Periférico Sur, de la colonia Y Griega, hasta las escalinatas del Museo de la Unison, donde oooootra vez leyeron un manifiesto de protesta. ¡Ups!

¡Ahora matan a empresario!…Donde la cosa ha seguido al rojo vivo es por rumbos de Guaymas, como consecuencia de la imparable escalada de violencia, y para evidencia está el que ahora la noche del pasado viernes mataran a un conocido empresario pesquero y a un empleado administrativo de la Capitanía de Puerto, al ser acribillados en un domicilio en la colonia Las Delicias cuando estaban platicando. ¡Palos!

Por ser un hecho de alto impacto con el que se demuestra que ya nadie está ha salvo en esa localidad porteña, si se toma en cuenta que Jorge Arturo Aguilar Soto, de 38 años de edad, era una persona muy reconocida en el puerto, porque aunado a su actividad empresarial, tambièn habìa fungido como ex funcionario estatal y presidente de la fundación Impulso Digno A.C., con la que apoyaba a la comunidad. ¡De ese vuelo!

No en balde es que los lamentos no se hicieran esperar por la ejecuciòn de Aguilar, asì como el clamor popular por màs seguridad, por ser un doble asesinato que tiene lugar a una semana de que en esa ciudad y en Empalme se suspendieran las actividades escolares, deportivas y populares, como bailes y demàs, a raìz de que vivieran una jornada violenta con carros incendiados y ponchallantas regados en las principales calles.

De tal forma que ante esas sonadas muertes, a la que muy seguramente que debieron haberle “chillado los oìdos”, es a la rebasada secretaria de “Inseguridad” estatal, Marìa Dolores del Rìo Sànchez, por los reclamos “ciudadanos” que resgurgieran y arrecieran, y no es para menos, a partir de que es màs que evidente que no han podido contener, y mucho menos contrarrestar ese creciente violento ambiente. ¡Pàcatelas!

Tan es asì que para muestra està lo que acaba de declarar el jefe de jefes de la Policìa Municipal de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, quien al sincerarse reconociò que el que se hubieran disparado los asesinatos el pasado mes de mayo, al casi alcanzar los 60, es producto de que las estrategias ya estàn siendo superadas por la delincuencia organizada, por màs refuerzos que les llegan, y los operativos que implementen. ¡Què tal!

Acusan a director de Conalep…Al que sí que no le ha faltado, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aaròn Grageda, como lo prueba el que ahora tuviera que entrarle al quite al escàndalo provocado por el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Navojoa, un tal Ricardo León Figueroa Soto, quien tuvo que ser separado del cargo por presunto acoso sexual. ¡Ñàcas!

Pues por supuesta intimidación, amenazas y presiones sexuales hacía una maestra, es por lo que interpusieran una denuncia formal contra Figueroa Soto, pero omitièndose el nombre de la denunciante para no entorpecer las investigaciones, aunque a cuya querella se le agregaron más casos particulares, por segùn esto no ser el primero en que incurrìa, ante lo que se deduce que no es un hecho aislado, sino todo lo contrario. ¡Glùp!

O sèase que ante eso se conluye que ese es el pefilacho de los directivos educativos que hay hoy en dìa en los niveles de mando, como aseguran que es el caso de Ricardo, y para quien ponga en duda lo anterior, es que a esa denunciada en su contra tambièn le suman la queja de que en varias ocasiones ya se ha presentado en esa preparatoria tècnica en aparente estado de ebriedad, o cuando menos “crudo”, y con un tufote a alcohol.

Eso explica el porque a todas luces Grageda Bustamante “no quiso meter las manos al fuego” por Figueroa, y es por lo que el sàbado anterior, un dìa despuès de que lo denunciaran, a nombre de la SEC emitieron un comunicado en el que asientan que reprueban cualquier tipo de acoso entre el personal educativo y de apoyo, así como toda conducta que atente contra la integridad física, moral y emocional de las personas. ¡Mìnimo!

Es decir que con eso Aaròn casi casi dijo “tierrita volada”, confirmando que se dejaba en veremos la funciòn de Ricardo para coadyuvar en las indagatorias de las instancias responsables de impartir justicia, y estando en la postura de brindarles toda la información que requieran, eso contrario a la postura asumnida por el director general de los Conalep, el tambièn cuestionado de Luis Carlos Santos, quien no ha dicho ni media palabra.

$olapan a carpero$ playero$…Con la que han seguido haciendo olas, pero sin que hasta ahora se llegue a nada, es con la problemàtica que provocan las carpas para renta que ilegalmente instalan en la playa de Bahìa de Kino, y que se calcula que son como unas 200, con las que obstaculizan la zona marítima federal, ya que con esas estructuras fijas obstruyen el paso, o el libre acceso, como lo contempla la ley. ¿Què no?

Sin embargo lo que es hasta el momento, lo que son los de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la que no se sabe ni quien es titular en la Entidad, o si todavìa està un tal Juan Manuel Vargas Lòpez, le han dado largas a las gestiones que ha realizado el Ayuntamiento de Hermosillo para que a esa clase de carperos se les regule, si es que en definitiva les van permitir operar. ¡A ese grado!

En esos tèrminos ha estado la negligencia de la Semarnat y su brazo opeador, como es la Procuradurìa Federa de Protecciòn al Ambiente (Profepa), por como con su falta de accionar y el dejar pasar han fomentado el que persista esa irregularidad con la que a la par se genera una mala imagen turística, de ahì la demanda para que ese espacio pùblico sea normado y tenga una beneficio para los ciudadanos, y no sòlo un grupito. ¡Eso dicen!

Luego entonces en el ìnter en que esas àreas se deciden a solucionar ese lìo, como podrìa ser facultando al Municipio para que pase a ser una regulaciòn del orden municipal, lo que es a travès del àrea de Inspección y Vigilancia de la municipalidad, de la que es director, Alejandro López Parada, en parte han tratado de poner orden, como en la pasada Semana Santa, en la que les determinaron la zona en la que podìan colocarse.

No obstante el mello del asunto radica en que continùan sin contar con un permiso para dedicarse a ese negocio de rentas de espacios de sombra a nivel playero, y que es por lo que persisten esos “jalonellos”.

