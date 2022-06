Ponen peros a desaladora

Tache a la del Transporte

Suma otra obra el Alcalde

Seguirá comercio sanidad

Ponen peros a desaladora…Y los que no se anduvieron por la ramas para “tirarse al agua” y proponer estrategias para garantizar el abasto de ese vital líquido en la Capital, son los de la organización ciudadana Hermosillo ¿Cómo Vamos?, por medio de la Mesa Temática del Agua, que coordina Nicolás Pineda Pablos, pero de entrada descartando que la opción sea la desalinización. ¡De ese pelo!

Eso al manejar que hoy por hoy la construcción de una planta desalinizadora no sería la mejor alternativa, por los altos costos que implicaría y el como afectaría al medio ambiente, ante lo que más bien debe de verse como una posibilidad a largo plazo, más no en lo inmediato, bajo la visión de que la sequía no es propiamente el problema, sino la mala administración que se hace de ese elemento hídrico, cuya mayor parte se fuga.

Es por lo que Pineda Pablos y la experta en ingeniería ambiental, Karina López Ivich, coincidieran en que el presente gobierno estatal no es el adecuado para llevar a cabo una obra acuàtica de esas, para sustraer agua del mar y llevarla a la tuberìa de las casas, como podrìa ser trayèndola de la que acaba de terminarse en la regiòn guaymense, o en su caso de Bahìa de Kino, porque estarìa “en chino”, por lo costosìsima que resultarìa.

No en balde es que López Ivich apuntillara que: “Si en Guaymas, el agua de la desalinizadora cuesta entre $17 y $18 pesos el metro cúbico y estamos en que nos la vamos a traer hasta Hermosillo, súmale los costos que tiene eso, claro que anda entre los $20 y $25 pesos, y hay estudios que lo avalan”, y que es algo que ya habìa adelantado el dirigente de la Uniòn de Usuarios de esta Ciudad del Sol, Ignacio Peinado Luna. ¡Zaz!

Pero para acabar pronto lo que es Karina rematò diciendo que: “Para mi punto de vista, la desalinizadora no es para este sexenio, hay muchas otras opciones que se deben de atender con una inversión fuerte que, además, nos dejaría a los ciudadanos en Hermosillo un agua de un precio adecuado, no un agua cara”, con lo que los recibos se volverìan impagables para los usuarios, como ya lo adviertiera Peinado Luna. ¡Ups!

Para el caso señalaron que hay veces que lo que es el municipio hermosillense hasta le batalla para pagar lo que es el aguita que recibe por el Acueducto Independencia, ante lo que se deduce que llegado el momento con esa desalinizada menos tendrìan para la sustracciòn desde los mares, pero sin dejar de lado que urge aplicar acciones a corto plazo por parte de los tres niveles de gobierno. ¡De ese vuelo!

Razòn por la cual es que retomaran ideas que ya se han dicho hasta el cansancio, pero que no se han llevado a la pràctica, como es la de mejorar la red hidráulica y la terminación del Ramal Norte, o acuafèrico, para eficientar el suministro que surte el acueducto, ya que eso evita que llegue a las colonias del Norte, y que es donde más problemas hay; además de hacer un real el reúso del agua residual tratada. ¡Mínimo!

Casi por nada es que concluyeran que el agua sería suficiente si se modernizara la infraestructura y se tuviera un control y medición para que se cobrara lo justo en base a la dotación, además de arreglas las fugas y tuberías, pero no con puros hulitos, y que en parte es por lo que es de las ciudades con más consumo diario por habitante, con 411 litros, cuando deberían de ser unos 220. ¿Cómo ven?

Tache a la del Transporte…Quien vaya que no ha querido cambiar, y por el contrario le ha seguido quedando mal al gobernador, Alfonso Durazo, es la directora del Transporte en el Estado, Lirio del Castillo Salazar, y para evidencia está la enésima protesta que le acaban de hacer, ahora por parte de los concesionarios de Navojoa, quienes se manifestaron frente a las oficinas de esa delegación. ¡Vòitelas!

Si se toma en cuenta que lo que menos pidieron los inconformes, que de paso hasta las calles tomaron con pancartas en mano para externar su malestar, es el cese inmediato de Lirio Anahí de esa dependencia estatal, y no sólo por la forma en que los ha ignorado, al ni siquiera oír sus demandas, sino además por el trato que les ha dado, de ahí que la tacharan de lo “pìor” por la prepotencia con que se conduce. ¡Palos!

Y para quien dude lo anterior es que la lideresa Zuilma Navarro ventilara que: “La directora no nos escucha nos ha tratado muy mal, es muy déspota, prepotente, grosera, retadora y sobre todo, intimida y amenaza a los concesionarios haciéndoles llegar los adeudos que hubo cuando trabajaron en la empresa TINSA que ya desapareció, tomando también represalias en contra de los que nos manifestamos”. ¡Ñàcas!

En lo que señalan con dedo de fuego que esa ha sido una queja constante contra del Castillo Salazar, como es su arrogancia y falta de sensibilidad, por tener la mala fama de ser de esos que nomás quieren que “sus chicharrones truenen”, y es por lo que aseguran que ya ha sumado al sector transporteril, como el de los camiones urbanos y taxistas, pero en su contra, por esas actitudes de perdonavidas que ha asumido. ¡Glùp!

Lo que lleva a explicar el porque ya se dice que junto con la titular del Registro Civil, Marian Martínez Rodríguez, es de los funcionarios que le han estado fallado a Durazo, y todo por ni siquiera atender lo más elemental, por lo cual los transportistas en mención ya están solicitando un diálogo directo con él, toda vez que lo que es con Lirio nomás no han podido, por como ha implementado una política de puertas cerradas.

Suma otra obra el Alcalde…El que ha seguido con sus tiros de precisiòn en beneficio de la poblaciòn, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora hiciera realidad que los residentes de la calle Húepac, en la colonia Lomas de Madrid, tras 40 años de espera pasaran de la terracería al pavimento de concreto hidráulico en esa vialidad, y para lo cual acudió a dar el banderazo de inicio. ¡Órale!

Así que eso explica porque en el acto de arranque Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Uno compite para ganar, pero gana para cumplir, se llegó el momento y por eso celebro que podamos tener esta obra tan importante de $8.2 millones de pesos de recurso municipal”, y con lo que esa rúa ubicada, entre Guadalupe Victoria y Reyes, quedará pavimentada, después de que en la época de lluvias se volvía intransitable.

Por si eso fuera poco hasta ponderó la utilidad extra que tendrá, al adelantar que: “Se va a convertir en más salud, porque ya no se va a tener el polvo; no solamente más segura, al tener una calle más protegida; pero sobre todo, se va a convertir en una mejor calidad de vida de todas y todos ustedes”, y que es por lo que los vecinos estaban muy contentos, al grado de que hasta una selfie -foto- se tomaron con “El Toño” Astiazarán.

Lo anterior luego de que el “Presimun” aliancista les precisara que esa rehabilitación y todas las obras que forman parte del plan de inversión multianual del programa Hermosillo Crece, son posibles porque la administración municipal que encabeza asumió las mismas prioridades de la ciudadanía, como son las referentes al abastecimiento de agua, infraestructura, seguridad y puras de esas. ¡Ni más ni menos!

De ahí que hiciera hincapié en que: “Estamos invirtiendo en más obra ¿a costa de qué?, de que el Gobierno salga más barato, de que a los ciudadanos no nos cueste tanto la burocracia, y que ese dinero que antes se iba en cosas que no eran importantes hoy se vayan precisamente a obra pública”, lo que equivale a que ahora están gastando menos, por lo que cada peso ahorrado lo están canalizando para el rescate de la ciudad.

Seguirá comercio sanidad…Ahora sì que entre los que seguirà imperando el sentido común y la cordura, en cuanto al uso del cubrebocas, es entre los comerciantes, restauranteros y el empresariado en general, al reconocer que ese tipo de mascarilla llegó para quedarse y cuidarse del Covid-19, aún y cuando ahora será opcional, después de que en Congreso del Estado ya pre aprobaran eliminarlo. ¡A ese grado!

Más menos así está la postura asumida por el gremio comercial, como lo confirmara el representante de los Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López, al adelantar que continuarán acatando y aplicando los protocolos sanitarios para atender a los clientes que aún se sientan vulnerables por lo de la pandemia del coronavirus, y en especial a los adultos mayores, pero dejando a criterio la utilización de esos tapabocas.

Con ese fin es que López Peralta recomendara a los empleados y dueños de los comercios seguir portando ese protector, aunado a que también mantendrán disponible el gel como una cortesía, en lo que es una estrategia que igual ya anunciara la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), que dirige Martín Salazar Zazueta, para estar en esa misma sintonía de sanidad. ¡De ese tamaño!

En esos términos está ese posicionamiento, ante la inminente derogación de la ley 171 de la Ley General de Salud decretada en noviembre del 2020, la cual exigía taparse la boca con ese aditamento para prevenir contagios de esa enfermedad gripal que era letal antes de que comenzaran a vacunar a las mayorías y que a raíz de eso es que disminuyera la incidencia y por ende las medidas restrictivas como esa. ¡Así la mejoría!

En pocas palabras, y a como se han venido quitando las otras prohibiciones, como el tapete, termómetro y demás, ya quedará a voluntad individual, o decisión de cada quien, el cubrirse la cara de esa forma, porque lo que es ese virus no se ha ido, sino que por el contrario aún está al acecho, con todo y que reconocen que es algo que les permitirá recobrar la confianza y continuar con la recuperación económica, lo cual ya era hora.

