Sentencian a pareja de Jeffrey Epstein con 20 años en la cárcel

La socialité británica Ghislaine Maxwell fue sentenciada este martes a 20 en prisión por haber ayudado al multimillonario Jeffrey Epstein a abusar de niñas y traficarlas sexualmente.

La jueza federal de distrito, Alison Nathan, dijo que la sentencia de 240 meses era “suficiente y no más grave de lo necesario” para Maxwell, quien anteriormente se dirigió a la corte y les dijo a sus víctimas: “Lamento el dolor que experimentaron”.

“Espero que mi condena y el duro encarcelamiento les traigan placer”, dijo Maxwell, vestida con una bata azul de la cárcel, tras saber la resolución.

La sentencia de la socialité marcó el final de los procedimientos penales federales en su contra en el Distrito Sur de Nueva York, donde fue llevada después de su arresto en New Hampshire, en julio de 2020.

La mujer de 60 años, que pasó gran parte de su vida codeándose con ricos y famosos, se enteró de su destino meses después de que fuera condenada por preparar y traficar adolescentes para Epstein, su ex novio.

Cuatro mujeres testificaron en su juicio en la corte federal de Manhattan; dos de ellas y varias otras acusadoras también se dirigieron a la corte este martes, pidiendo al juez que encerrara a Maxwell y tirara la llave.

“Maxwell tuvo muchas oportunidades de sincerarse, pero en cambio siguió tomando decisiones que causaron más daño”, escribió Annie Farmer, quien testificó en el juicio, en una declaración para la audiencia.

Virginia Giuffre Roberts, quien durante mucho tiempo acusó a Maxwell y Epstein de traficarla con el príncipe Andrés de Gran Bretaña, describió a Maxwell como “un lobo con piel de cordero” en su carta a la corte.

“Ghislaine, mereces pasar el resto de tu vida en una celda de la cárcel”, escribió Virginia. “Mereces estar atrapado en una jaula para siempre, al igual que atrapaste a tus víctimas”.

Los fiscales le habían pedido a la juez federal de distrito Alison Nathan que castigara a Maxwell con entre 30 y 55 años de prisión, que en realidad significaba una cadena perpetua.

Mientras tanto, los abogados defensores de Maxwell suplicaron indulgencia, diciendo que no debería recibir más de cuatro o cinco años, mientras que los funcionarios de libertad condicional recomendaron 20. Maxwell, desde el inicio del escándalo, siempre ha negado haber abusado de alguna chica.

Dos años tras las rejas

La socialité lleva encerrada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn casi dos años desde su arresto, y a lo largo de su extenso juicio.

Los fiscales federales retrataron a Maxwell como un “depredador sofisticado” que estaba vinculada a Epstein, en especial en su búsqueda de niñas para abusar sexualmente, de 1994 a 2004.

“Maxwell era la mano derecha de Jeffrey Epstein”, dijo la fiscal federal adjunta Alison Moe en su declaración final el 20 de diciembre. “Maxwell y Epstein eran socios. Eran cómplices que explotaban sexualmente a niñas juntas”.

Los abogados de Maxwell argumentaron que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por la incapacidad del gobierno para procesar a Epstein, quien murió en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 en espera de juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

Durante el juicio, los fiscales detallaron cómo Maxwell y Epstein, que se conocieron en la década de 1990, se aprovecharon de adolescentes pobres y vulnerables, atrayéndolas a su órbita con la promesa de dinero.

“Seleccionar a estas chicas fue un comportamiento depredador. Maxwell y Epstein eligieron niñas vulnerables”, dijo Moe.

Una de las víctimas que testificó en el juicio, una mujer que usó el seudónimo de Carolyn, dijo al jurado que Epstein abusó sexualmente de ella más de 100 veces desde que tenía 14 años. Ella dijo que Giuffre le presentó al dúo y que los conoció por primera vez en la finca palatina de Epstein en Palm Beach, Florida.