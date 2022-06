Se traza Julio Urías gran reto

Pretende lograr 20 triunfos; El objetivo no será sencillo de cumplir, pues en sus primeras 11 aperturas en este 2022, el lanzador mexicano apenas suma tres victorias, cinco derrotas y se ha ido sin decisión en tres juegos.

Aunque en algunas actuaciones el culichi ha quedado a deber, lo cierto es que la mala suerte lo persigue.

“Todas las temporadas uno se pone metas y expectativas iguales o un poco más altas que la del año pasado. Todo mundo sabemos que ganar 20 juegos es un poco complicado, pero no es imposible. Es muy difícil, son muchos aspectos y lo principal depende de mí.

“De ahí, sabemos que es un trabajo en equipo y eso me respondió bastante bien el año pasado. No estoy diciendo este año no, simplemente no depende de mí. Hay momentos malos, y esperemos que si, el equipo está por buen momento”, dijo el sinaloense.

“La verdad es que estoy bien, es algo diferente a años anteriores porque sabemos que el Spring Training fue un poco corto pero fue para todos, y estamos trabajando un poquito más y enfocados en otras cosas que nos hacían un poco de falta pero ahora ya estamos bien, el cuerpo de la mejor forma, el brazo y obviamente la mecánica, estamos trabajando día con día”.

Pese a que la ofensiva comandada por Mookie Betts, Trea Turner, Freddie Freeman, Will Smith, Justin Turner y Chris Taylor siempre promete muchos batazos, cuando Urías sube al montículo no lo han respaldan.

En los 54 juegos disputados hasta el momento, la novena californiana registra 290 carreras, es decir, 5.4 rayitas por encuentro.

Por alguna razón, la situación cambia cuando el zurdo se faja en la loma. En sus 11 apariciones los Dodgers han aportado 34 carreras, 3 por juego.

El domingo, en la derrota 5-4 ante los Mets de Nueva York, Urías se lució durante los 5.1 capítulos de labor donde apenas le anotaron una carrera, recibió 3 hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a 4 bateadores, pero los angelinos no aprovecharon el trabajo defensivo, así que el tricolor se fue sin decisión.

“Sabemos lo que ellos pueden hacer (bateadores), tenemos un tremendo talento y en momentos así es cuando sacan más la casta, a veces nos quedamos cortos pero tratamos de volver a los buenos resultados”, comentó.

En 2021, y con el mismo número de aperturas, el sinaloense tenía récord de 7-2, y gracias a los resultados, su confianza se mantuvo intacta, logró terminar con 20 victorias y como líder de las Grandes Ligas.