Se pagarán créditos a corto plazo anuncia el gobernador Alfonso Durazo

Se pretende liberar recursos a favor de los sonorenses al cubrir los empréstitos por dos mil 600 millones de pesos contratados el año pasado

A finales de mes el Gobierno de Sonora estará en capacidad de terminar de pagar los créditos de corto plazo por el orden de dos mil 600 millones de pesos que había contratado a finales del año pasado, con lo cual tendrá mayor solvencia presupuestal para atender las demandas prioritarias de las y los sonorenses, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal recordó que al inicio de su administración se tuvieron que solicitar este tipo de créditos para hacer frente a compromisos administrativos del gobierno estatal anterior, y que al liquidar este adeudo serán 250 millones de pesos mensuales más con los que se contará para atender distintas demandas sociales.

“En este momento estamos en posibilidades ya de pagar ese crédito de dos mil 600 millones de pesos. Llevamos pagados ya dos mil 80 millones de pesos, nos faltan 600, 700 millones de pesos con los intereses, lo vamos a pagar a fin de mes. Y eso nos va a permitir disponer de 250 millones de pesos en promedio, a partir del mes de julio. Es decir, simple y sencillamente ya no vamos a estar pagando esos 250 millones de pesos mensuales”, indicó.

Durazo Montaño recordó que el límite para pagar este deudo era a finales de este año, y refrendó el compromiso de su administración por utilizar este recurso de forma transparente, eficiente y en apego a las necesidades de la población que más lo requiere.

“A fin de mes vamos a hacer el último pago de ese crédito por dos mil 600 millones de pesos al que pensé que iba a estar encadenado todo mi gobierno. Pues no. Esas son buenas noticias para la gente, y el dinero que estamos liberando lo vamos a destinar a atender las demandas sociales en riguroso orden de su necesidad. Lo vamos a administrar con transparencia, bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir, y no traicionar a la gente”, señaló.