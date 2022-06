Se identifica hija de J.Lo como no binario

“La Diva del Bronx” aportó su granito al mes del orgullo LGBTQ+ al referirse a su hija Emme con pronombres neutros “elle/elles”, confirmando así que la joven de 14 años se identifica como género no binario

“Les pido que canten conmigo todo el tiempo, pero no lo hacen, así que esta es una ocasión muy especial, porque están muy, muy ocupados, y salen caros”, dijo la ganadora del Grammy, de 52 años, mientras actuaba en el Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers. “Me cuestan cuando salen (al escenario)”.

“Elle está muy muy ocupade, llena de reservaciones en su agenda y es tan buena. Me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socia directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten”, añadió J.Lo antes de que su hija apareciera en el escenario.

La también actriz siguió usando pronombres neutrales al género y agregó: “Valen cada centavo porque son mis compañeros de dúo favoritos de todos los tiempos”.

Posteriormente, López y Emme cautivaron a los fans con un dueto de “A Thousand Years”, de Christina Perri. La joven combinó su camisa rosa y pantalones cortos con un sombrero negro y zapatos a juego, mientras que su madre lució un conjunto turquesa y una bata de plumas.

La cantante de “Let’s Get Loud” comparte a Emme y a su hijo Max con su ex esposo Marc Anthony.

Los gemelos adolescentes celebraron su cumpleaños en febrero, y la actriz dijo efusivamente a través de Instagram que estaba “muy agradecida” de tenerlos en su vida.

“Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más asombrosa”, escribió Lopez. “Solo espero poder ser la mitad de la bendición que han sido para mi vida”.