Se corona Nadal en el Roland Garros por décima cuarta ocasión

El tenista español venció a noruego Casper Ruud con lo que suma 22 títulos de Grand Slam en su carrera

El español Rafael Nadal fue el mejor en la cancha y venció 6-3, 6-3, 6-0 al noruego Casper Ruud, para conquistar su título número 14 en Roland Garros.

En la cancha Philippe Chatrier, el público tenía un claro favorito. Banderas de España y el clásico “Rafa, Rafa”, se escuchaba desde las tribunas, mientras la confianza de Nadal aumentaba.

Para Ruud, el reto era mayor. El haberse formado en la Academia de Nadal en Manacor y conocer a su rival desde los entrenamientos podía ser una ventaja. Sin embargo, en el primer set, el noruego no consiguió sacarle provecho a su revés.

El protagonista, fue sin duda, el ex número 1. Llevó el juego a su ritmo, tranquilo y sin presión, apoderándose de la cancha como es su costumbre, hasta el joven Rudd despertó.

En la segunda manga, Casper sorprendió a Rafa. El noruego fue más agresivo y puso en aprietos al máximo ganador de Roland Garros. Cada uno de sus movimientos fueron planeados para hacer daño, aunque el español se repuso.

Antes de sellar su triunfo, el nacido en Manacor fue por todo en el tercer set. La desconcentración del tenista de 23 años fue clave, ya que no puso oposición. Nadal superó sus propios límites y, la posibilidad de coronarse se hizo realidad.

La décima cuarta corona de Roland Garros llegó en la adversidad para Nadal. Mostrar su mejor versión pese a la lesión degenerativa en el pie izquierdo y el cuadro competitivo al que debía medirse, no podía fallar.

Durante la semana, el manacorí despachó a tres top 10, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic y Alexander Zverev, y a ese grupo se unió Casper Ruud, octavo en el ranking mundial.

Rafael Nadal alcanzó 22 títulos de Grand Slam, separándose de la marca de 20 de Roger Federer y Novak Djokovic, también empató a Steffi Graf, pero se mantiene con uno menos que Serena Williams.