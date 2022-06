Se “cae” página del Registro Público Vehicular

La afectación tiene ya dos semanas cuando la última cita estaba programada para finales del mes de agosto

Miles de ciudadanos que cuentan con un vehículo de procedencia extranjera no han podido realizar el proceso de regularización, debido a que la página del Registro Público Vehicular (Repuve), está bloqueada desde hace dos semanas, no se puede hacer ningún trámite, informó Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa), indicó que la última cita estaba programada para finales del mes de agosto.

“Hemos estado insistiendo y no se abre la página, y ya la gente anda desesperada porque no puede hacer el trámite, no pueden conseguir su cita y por más que insisten las personas está bloqueada la página y no pueden hacer el procedimiento”, dijo.

Cañedo Maciel mencionó también que a los propietarios de vehículos chuecos se le está cobrando cinco mil pesos por hacer el trámite, aunque desconocen el por qué, y tampoco se ha acercado las personas a la organización a poner una queja; además, debido a que el sistema para hacer el registro en línea está bloqueado, no hay atención personalizada por parte de Repuve.

Recordó que el gobierno del Estado está enfocado en este momento en la regularización de vehículos del 2017 hacia atrás, con número de serie hasta el cinco y que su fabricación sea en México, Estados Unidos y Canadá.

Añadió que las personas que aún no han iniciado el trámite pueden cercarse a las oficinas de Odepafa, ubicadas en calle Juan José Aguirre número 23 entre General Piña y Reyes, o bien, comunicarse al teléfono 6621 811701 donde se les brindará orientación sobre el proceso para que puedan regularizar su vehículo.