Salta Camille Vasquez de los estrados al estrellato

Además de elogiarla en las redes sociales, los fanáticos ahora han creado productos dedicados a la hábil abogada

Los fanáticos de Johnny Depp continúan su historia de amor con la abogada Camille Vasquez después de que su equipo lograra una victoria para el actor contra Amber Heard en su muy publicitado juicio por difamación, dio a conocer Page Six.

Además de elogiarla en las redes sociales, los fanáticos ahora han creado productos dedicados a la hábil abogada, con muchos artículos implorando que se postule para Presidente.

Los artículos incluyen camisetas, sudaderas con capucha, imanes e incluso velas con el nombre y la imagen de Vasquez.

Algunos artículos encuentran seguidores que la comparan con la ex de Depp con frases como “En un mundo lleno de Ambers, sé una Camille”.

Algunos fanáticos de la estrella de Piratas del Caribe incluso han sugerido que ella y Depp deberían salir, o tal vez ya lo hayan hecho.

“Me preocupo mucho por mis clientes, y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny”, dijo Vasquez a People.