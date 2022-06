Saca la casta por Sonora Nayla Figueroa

Sobreponiéndose a las inclemencias del clima, y a los quemantes rayos solares, la joven realizó una brillante actuación

Sobreponiéndose a las inclemencias del clima, y a los quemantes rayos solares, la triatleta sonorense Nayla Figueroa Padilla consiguió la medalla de plata en la categoría súper sprint 16-17 años.

Desde que inició la competencia Figueroa Padilla empezó a enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza, pues primero el mar estaba “muy picado”, sin embargo, después del calentamiento, supo cómo usarlo a su favor.

“No fue sino posterior al calentamiento cuando le agarré el rollo a las olas y a final de cuentas ‘me llevaron’ al momento de que nadé, en cuanto a la bicicleta, tuve que apretar para alcanzar a las de enfrente, aguantando el fuerte calor”, dijo la triatleta sonorense.

Después, en la corrida (el cierre del evento), creyó que ya no podía, pues llegó a sentirse ‘tronada’ luego de hacer la transición de la bicicleta a la carrera, aunque, más tarde, entendió cuál fue la razón de ese cansancio.

“Era la falta de hidratación, porque en la bicicleta preferí no beber nada, y eso me afectó, entonces, en plena carrera, una amiga mía me dio una botella de agua y empecé a tomar y a echarme en la cabeza. Literalmente eso me revivió”, agregó.

Tras la travesía que vivió la sonorense, justo al momento de cruzar la meta, fue cuando sintió más intenso el calor, pero eso no le impidió conquistar su primera medalla en los Nacionales Conade, en apenas la segunda actuación.