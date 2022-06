Roban 20 contenedores cargados con metales en puerto de Manzanillo, Colima

Se llevaron oro, plata, así como aparatos electrónicos durante el atraco que duró entre ocho y 10 horas, en donde sometieron a los empleados

Sin ningún contratiempo, en una operación que duró entre ocho y 10 horas, un comando armado se llevó del puerto de Manzanillo, Colima, 20 contenedores con metales preciosos a granel, entre ellos oro y plata, así como aparatos electrónicos.

El atraco, considerado el más grande en la historia del puerto y cuya seguridad está a cargo de la Marina, ocurrió la madrugada del pasado 5 de junio, sin embargo no se proporcionó información oficial.

De acuerdo con las indagatorias, entre 12 y 15 hombres armados arribaron a las instalaciones portuarias después de la medianoche del domingo, y tuvieron hasta alrededor de las 10 de la mañana para cargar los 20 contenedores. Fue hasta esa hora que los afectados dieron aviso a las autoridades locales.

En una decena de autos, los hombres que portaban armas largas y cortas llegaron a las instalaciones de la empresa Maniobras Alonso Mireles (MAM), ubicada en el crucero de la vía Jalipa-Puerto y Algodones, en la zona industrial de Tapeixtles.

Cortaron cartucho y sometieron, primero al velador, después a los supervisores, y finalmente a unos operadores de montacargas, a quienes encerraron en una caseta, de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional.

Para lograr el botín, las cerraduras de decenas de cajas metálicas de 40 pies (con capacidad para unos 30 mil kilos) fueron violadas por los sujetos armados, quienes se dieron el tiempo de inspeccionar su contenido y elegir las que se llevarían, de acuerdo con versiones reunidas en la indagatoria.

Tras la inspección de al menos 50 contenedores, los criminales eligieron 20, por lo que procedieron a montarlos en plataformas de tractocamiones para poder sacarlos del patio de la empresa y trasladarlos a un lugar cercano.

La operación se realizó en varias ocasiones hasta sumar 20 contenedores, lo cual les llevó al menos 10 horas. Según los reportes, en la sustracción de los contenedores no se registró violencia.

El caso hermetizó a las autoridades locales, penetradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), refieren las investigaciones federales.

La Fiscalía de Colima y ahora autoridades federales revisan un centenar grabaciones (de empresas privadas en su mayoría) sobre lo ocurrido el día del robo en la zona.

Agentes ministeriales llevaron a cabo el peritaje y buscaron evidencias, pero hasta ayer no se habían reportado avances en la investigación.

El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional también se sumaron a las tareas de localización de los contenedores, que han sido buscados en otros patios de la zona industrial sin éxito.