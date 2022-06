Riñe Christian Nodal con su fans por aventarle hielos durante el concierto

El cantante corrió a unos fans de su concierto en Bolivia luego de que le aventaran hielo por salir tarde al show

Desde que terminó su relación con Belinda, el cantante Christian Nodal ha estado envuelto de escándalos, desde su nuevos tatuaje, su pelea con J Balvin y hasta el acoso a una fan a la cual intentó besar.

En esta ocasión, el sonorense de 23 años estalló luego de que algunos asistentes a su concierto en Bolivia le aventaran hielos al escenario.

Este hecho sucedió en Estadio Real Santa Cruz luego de que Nodal tardara en salir a dar su show, lo que causó molestia de algunos.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando…. respeten por favor”, dijo el cantante de regional mexicano.

Incluso, en un video se alcanza a ver cómo esquiva uno de los hielos que le aventaron.

Pero no fue el único problema que tuvo en Bolivia, pues decidió cancelar una presentación a pocas horas de realizar el show en La Paz por “incumplimiento de contrato”.

La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estado Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz del cantante Cristian Nodal con su Tour Forajido queda cancelada por incumplimiento de contrato”, explicaron los organizadores del evento en un comunicado.