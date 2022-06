Revelan nuevas imágenes de “Pinocho” de Guillermo del Toro

Los nuevos detalles son cortesía de Vanity Fair, que informó que la versión del cineasta tapatío del cuento clásico se inspirará en algunas fuentes inesperadas

Una vista previa más extensa de Pinocho, la nueva película de animación stop motion de Guillermo del Toro, que llegará a Netflix en diciembre, salió a la luz hoy.

Los nuevos detalles son cortesía de Vanity Fair, que informó que la versión del cineasta tapatío del cuento clásico se inspirará en algunas fuentes inesperadas, a la vez que mostró nuevas imágenes del filme.

“Siempre me han intrigado mucho los vínculos entre Pinocho y Frankenstein. Ambos tratan sobre un niño que es arrojado al mundo. Ambos son creados por un padre que luego espera que descubran lo que es bueno, lo que es malo, la ética, la moral, el amor, la vida y lo esencial, por su cuenta”, explicó el cineasta.

“Estos son tiempos que exigen de los niños una complejidad tremenda. Mucho más abrumadores, creo, que cuando yo era niño. Los niños necesitan respuestas y consuelos… Para mí, esto es tanto para niños como para adultos que hablan entre sí. Aborda ideas muy profundas sobre lo que nos hace humanos”, añadió el mexicano.

Ambientada en Italia, durante el volátil período de tiempo entre las dos guerras mundiales, Pinocho establece un paralelo directo entre la necesidad de capitular ante el fascismo con “fidelidad casi como una marioneta” y las propias luchas de Pinocho.

“La obediencia ciega no es una virtud. La virtud que tiene Pinocho es desobedecer. En un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no. Esas son las cosas interesantes para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarla a mi manera y en la forma en que entiendo el mundo”, puntualizó Del Toro.

Pinocho será interpretado por Gregory Mann y conservará muchos de los aspectos tradicionales de la personalidad jovial, optimista y casi ingenua del títere. Sin embargo, el artículo revela que sus orígenes se tomarán de un profundo momento de pérdida para su creador, Geppetto.