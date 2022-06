Revela exMenudo abusos sexuales

Angelo García, quien se unió a la banda a sus 11 años, reveló que sufrió abusos sexuales durante su paso por Menudo en su nuevo documental

La banda, que tuvo en total 32 integrantes y de la cual se desprendió Ricky Martin, tiene su propia serie. Sin embargo, Angelo García reveló que sufrió abusos sexuales durante su paso por Menudo en su nuevo documental.

HBO Max lanzó esta semana Menudo: Forever Young, la nueva docuserie documental donde los protagonistas de la banda cuentan sus vivencias. Y entre relato y relato, la escalofriante historia de Angelo García se dio a conocer.

El músico, quien se unió a la banda a sus 11 años, aseguró ser abusado sexualmente durante el tiempo que permaneció en ella.

Recordemos que una de las características de Menudo siempre fue tener integrantes, casi en su totalidad, niños. A medida que ellos crecían y su voz cambiaba, los reemplazaban por nuevos integrantes con voces aún más finas.

Este fenómeno provocó que más de tres decenas de niños pasaran por la agrupación, que tuvo vigencia de 1977 hasta 2009 y luego retomó su actividad.

Menudo se formó en Miami, Florida, por Edgardo Díaz en 1977 y se convirtió en una de las bandas de jóvenes más exitosas. Durante sus años de gloria, logró vender más de 20 millones de discos en todo el mundo.

El relato de Angelo García

En el documental, García detalla agresiones sexuales por parte del manager de la banda. Además de él, otros miembros aseguran ser víctimas de agresiones sexuales y abusos físicos.

Una de las historias que García relató ocurrió en su habitación de hotel después de que un hombre, de quien no reveló la identidad, le diera alcohol.

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado”, dice García. El joven formó parte de Menudo de 1988 a 1990. “Tenía como marcas de quemaduras en la cara. Estaba muy confundido y no lo entendía”.

Esa no fue la única vez que ocurrió en esa época que el grupo trabajaba para el cerebro de la banda, Edgardo Díaz, a quien García describe como “su mánager, productor y padre sustituto”.

“Durante mi tiempo en Menudo, fui violado varias veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, dice García.

Otros miembros también afirman que padecieron abuso sexual, así como intimidación, escándalos de drogas y condiciones laborales opresivas. “Éramos peones de su negocio”, explica Ray Acevedo, quien estuvo en Menudo de 1985 a 1988.