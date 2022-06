Requiere el TRI de liderazgos en la cancha

Afirma el , ex delantero Jared Borgetti

Jared Borgetti, ex delantero de la Selección Mexicana, aseguró que el Tri de Gerardo Martino no anda bien porque no tiene al menos un jugador en su mejor momento.

El ex seleccionado estuvo en la presentación de la alianza de la Selección Nacional de México con la marca Hublot.

“Siempre para que una Selección o cualquier equipo esté bien, requieres de mínimo un par de jugadores que estén en un gran momento, hoy no tenemos a ni uno solo”, explicó Borgetti este martes.

“A ni uno solo, porque si tú te recargas en ellos, tú cómo jugador entras a la cancha y dices: ‘no estamos bien pero sé que una que tenga Raúl (Jiménez) la va a meter, sé que un mano a mano que tenga (Hirving) Lozano, se los va a llevar por velocidad y va a terminar definiendo, sé que la habilidad de (Jesús Manuel) Corona va a ser importante y va a marcar diferencia, sé que en un balón parado tengo a tal jugador que es especialista. No lo tenemos, es la realidad, y si no tienes a uno o a dos jugadores en gran momento, todo se vuelve flaco”.

Hublot lleva al menos tres Mundiales haciendo el reloj oficial de la Selección Mexicana y para Qatar 2022 no será la excepción, mientras el Tri anda lejos de su mejor nivel.

Borgetti consideró que siempre se mira hacia afuera para hallar soluciones al nivel del equipo mexicano.

“Como ya vemos a alguien que está bien, lo podemos hacer mexicano y este sí nos va a ayudar, nos va a llevar, no estoy hablando mal de Julio Furch en específico; ¿por qué no hablamos así de un joven mexicano?”, apuntó.

“Este muchacho (Santiago) Giménez porque la ha peleado mucho en su club y las oportunidades que ha tenido en Selección lo ha hecho bien, pero queremos que venga alguien de afuera y nos represente, para después estar diciendo: ‘bueno, fue lo mismo’, y no es hablar mal de (Rogelio) Funes Mori”.