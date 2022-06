Remontan Celtics el marcador y ganan

El equipo de Boston se recuperó de una desventaja de 12 puntos en el inicio del último cuarto y terminó con triunfo del primer partido de las finales de la NBA

Los Celtics tuvieron una gran reacción y vencieron de visita 120-108 a los Warriors, en el primer juego de las Finales de la NBA.

La gente comenzó a irse en los últimos dos minutos del partido. No daban crédito a lo que estaba pasando.

Los Celtics les quitaron una ventaja de 15 puntos para imponerse en el Chase Center.

Fueron 40 puntos de Boston en los últimos 12 minutos por solamente 16 de los Warriors.

Celtics no jugaba un partido de Finales desde hace 12 años, y en su regreso sorprendieron a todos.

El dominicano Al Horford fue la estrella con 26 puntos, incluidos seis triples en ocho intentos.

La buena noticia para los aficionados mexicanos fue que Juan Toscano sí vio acción. El coach Steve Kerr lo metió para que jugara los últimos 48 segundos del partido, convirtiéndose así en el primer basquetbolista tricolor que juega un partido por el trofeo de campeones.

El Juego 2 será el domingo de nuevo en la casa de Warriors antes de que la serie se traslade a Boston para el Juego 3 y 4.

Stephen Curry metió 34 puntos, pero en los minutos decisivos falló y no pudo cargar con el equipo. Tras el duelo, alrededor de 200 aficionados de Celtics que acudieron al partido comenzaron a celebrar en las tribunas entonando “Let´s go Celtics”.