Regresa Johnny Depp a juicio

La demanda fue presentada por Gregg “Rocky” Brooks, quien acusa al histrión de golpearlo dos veces tras dar su opinión en una escena de la película City of Lies (2018)

El actor Johnny Depp enfrentará un nuevo juicio, ahora por supuesta agresión a un gerente de locaciones en un set de filmación.

De acuerdo a New York Post, la demanda contra Depp, de 58 años, fue presentada por Gregg “Rocky” Brooks, quien acusa al histrión de golpearlo dos veces tras dar su opinión en una escena de la película City of Lies (2018).

Brooks también alegó que Depp le gritó, le dijo palabras altisonantes y ofreció pagarle 100 mil dólares por devolverle el golpe; aseguró que fue despedido del proyecto tras negarse a firmar un acuerdo de que no levantaría demanda.

Para el juicio programado para el 25 de julio en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Johnny Depp contará con la presencia de sus abogados Benjamin Chew y Camille Vasquez.

Entre los testigos, varios de ellos forman parte del equipo de la estrella de Piratas del Caribe, como: Adam Waldman, abogado; Ed White, manager; Sean Bett, guardaespaldas y Christi Debrowski, hermana del actor.

El abogado de Brooks, Pat Harris, dijo que no le preocupa el resultado a favor de Depp en el caso de difamación contra su ex esposa Amber Heard debido a que los dos juicios son diferentes.

“El caso de Brooks no trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica.

“Se trata de la agresión a un trabajador miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción”, dijo Harris a The Sun.