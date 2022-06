Regresa Belinda a México

Después de una larga estancia en España, donde se refugió después de “su truene” con Christian Nodal, la cantante está de regreso en el país

Bien custodiada por sus padres, músicos y elementos de seguridad, Belinda arribó ayer a Monterrey, Nuevo León.

Después de una larga estancia en España, donde se refugió después de “su truene” con Christian Nodal y donde además filmó la serie de Netflix “Bienvenidos al Edén”, la cantante regresó al país para su participación mañana (hoy) en el Machaca Fest, en el Parque Fundidora.

En un vuelo de Aeroméxico procedente de la capital del País, la cantante apareció en la sala de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey, a las 12:30 horas.

Aunque se armó la trifulca por los elementos que la custodiaron y que intentaron impedir que la prensa se le acercara, Belinda amable respondió a los reporteros.

Entre empujones, dijo estar agradecida por el apoyo de la gente y además expresó estar feliz de subirse mañana al escenario del Machaca.

“Feliz de estar en Monterrey. Me encanta, vengo directo de España, estuve ensayando ayer, mañana (hoy) nos vemos en el Machaca a las seis de la tarde”, comentó la artista, quien sorteó la aglomeración bien abrazada de su padre Ignacio Peregrin, mientras su mamá le cuidaba las espaldas.

“Lista para el Machaca, muy emocionada. Vengo con mi familia que hace tiempo que no los veía”.

Aprovechó también para recomendar al público la serie que protagoniza.

“No se pierdan Bienvenidos a Edén, ya está en Netflix, ya hicimos la segunda temporada, está espectacular y sale, no sé cuándo va a salir”.