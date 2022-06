Refuta la Unión de Usuarios propuesta del PRI para armar a la población

Ignacio Peinado Luna dijo que no es armando a las familias como se va a erradicar la violencia en el país

No es responder a la violencia con violencia como se va a resolver el problema de inseguridad en el país, declaró el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, ante la propuesta del dirigente nacional del PRI, de reformar las leyes para que todo ciudadano pueda acceder a un arma de fuego.

Ignacio Peinado Luna calificó como errada la propuesta y consideró que debe imperar el estado de derecho y quién sea generador de violencia, de inseguridad, se le aplique todo el peso de la Ley

“No es armando a las familias como este problema va a aminorarse, es una propuesta errada en mi opinión. Si consideramos en todo caso que, si se debe armar a las familias mexicanas pero, siendo generadores de mejores y mayores oportunidades de crecimiento, mayor certidumbre en la generación de empleos bien remunerados para que los jefes de familia puedan atender todas sus realidades al interior de sus hogares”, dijo.

Peinado Luna resaltó que fortaleciendo a las familias en todos sus niveles para que la sociedad pueda avanzar, es como se va a erradicar la violencia en el país.

Puntualizó que no es incentivando para que se armen las familias mexicanas para confrontar la violencia como se va a poner fin al problema de inseguridad en el país.

El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo insistió que no es la alternativa armar a las familias mexicanas para combatir la inseguridad en barrios, colonias, carreteras y comunidades de todo el país.

Corresponde a las autoridades federales, estatales y locales hacer frente a la inseguridad en el país, no así, involucrando a las familias de esta manera, finalizó.