Recrea Britney Spears icónico beso con Madonna

El día de la gran ceremonia nupcial, la cantante repitió la escena del beso con Madonna, al igual como ocurrió en el 2003 durante los premios de MTV

Britney Spears lo volvió a hacer: se casó, esta vez con Sam Asghari y lejos de ser un enlace convencional, “La Princesa del Pop” hizo de su boda un momento polémico al besarse con Madonna, una de las selectas invitadas, según reportó Page Six.

La acción fue una recreación de lo que ambas realizaron en 2003 en el escenario de los MTV Video Music Awards.

Spears, de 40 años, deslumbrada con un sexy vestido rojo de Versace se inclinó hacia Madonna, de 63 años, para darle un gran beso en los labios en la recepción .

Mientras tanto, la intérprete de “Vogue” lució un vestido largo y colorido para la ocasión.

La aparición de Madonna en la boda de Spears con Asghari, de 28 años, marcó su primera reunión pública desde que se rescindió el acuerdo legal en noviembre de 2021.

Al enlace también asistieron celebridades allegadas como Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez y Donatella Versace, la última de las cuales diseñó el vestido de Spears.

Pero este no fue el único momento que llamó la atención de este matrimonio, según reportaron varios medios, el caos se desató el temprano cuando el primer ex esposo de Spears, Jason Alexander, fue arrestado afuera de su casa en Thousand Oaks, California, después de intentar colarse en su boda.

Una fuente le dijo a Page Six en exclusiva que la ganadora del Grammy estaba conmocionada por el incidente, pero no dejó que se deprimiera.

Por problemas familiares que se han ventilado, sus padres Jamie Spears y Lynne Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears, no estuvieron presentes.

La boda ocurrió a nueve meses de que la pareja se comprometiera y a siete meses de que terminara la tutela de Spears. Cuando buscó el final del arreglo legal que controlaba muchos aspectos de su vida, Spears expresó su deseo de casarse con Asghari y tener hijos con él.

Spears estuvo embarazada este año, pero sufrió un aborto natural en marzo.

La pareja se conoció en el set del video musical de la canción “Slumber Party” de Spears de 2016.