Recibirán Óscar honorífico Michael J. Fox y Diane Warren

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) anunció este martes los resultados de las votaciones de la Junta de Gobernadores para otorgar los Oscar honoríficos.

Los galardones serán para los cineastas Euzhan Palcy y Peter Weir, y para la compositora Diane Warren, mientras que el Premio Humanitario Jean Hersholt será para el actor Michael J. Fox.

La Academia informó a través de un comunicado que los premios Óscar honoríficos serán entregados el próximo sábado 19 de noviembre en Los Ángeles.

J. Fox recibirá el galardón Jean Hersholt por su apoyo constante en la investigación sobre la enfermedad de Parkinson, que él mismo padece, logrando un cambio optimista para el futuro de las personas con esta condición.

El histrión es conocido por su interpretación de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro. Su trabajo como actor le valió cinco premios Emmy.

En el caso de Diane Warren, la compositora ha obtenido 13 nominaciones al Óscar en la categoría de Canción Original, sin embargo, no ha logrado llevarse la estatuilla.

La artista ha colaborado con cantantes como Beyoncé, Cher, Céline Dion, Whitney Houston, Lady Gaga y Carlos Santana. Entre sus composiciones nominadas se encuentran las canciones “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, “Because You Loved Me” y “How Do I Live”.

Por su parte, el cineasta australiano Peter Weir suma múltiples nominaciones por la AMPAS para la categoría de Mejor Director con cintas como The Truman Show: Historia de una Vida, La Sociedad de los Poetas Muertos y Capitán de Mar y Guerra: la Costa más Lejana del Mundo.

Por último, la directora Euzhan Palcy también será galardonada por su extenso trabajo en el cine tras convertirse en la primera mujer negra en dirigir una película para un importante estudio de Hollywood: A Dry White Season (1989).