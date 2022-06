Recibe Silvio Rodríguez Llaves de la CDMX

La entrega ocurrió a horas de que el artista ofreciera un concierto en el Zócalo capitalino, la noche de ayer viernes

El cantante y poeta cubano Silvio Rodríguez recibió este viernes las Llaves de la Ciudad de México, que le entregó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Esas palabras que yo canto, me cuesta mucho, trabajo mucho en ellas, generalmente, la mayoría de las veces, otras me salen así, como si me las estuvieran soplando.

“Quiero decir con esto que no tengo una facilidad de palabras, como pudiera parecer, por los a veces larguísimos textos que escribo para cantar”, dijo Rodríguez al recibir el reconocimiento.

La entrega ocurrió a horas de que el artista ofreciera un concierto en el Zócalo capitalino, la noche de ayer viernes.

“Muy agradecido, muy agradecido, de corazón que esta Ciudad, que esta señora que representa la Ciudad, me haga este regalo, que como ella bien dice es una cosa que uno siente ya como de uno”, comentó.

“De tanto que ha estado, de tanto que ha visitado, de tanto que ha compartido, con tantas compañeras y compañeros, en tantas situaciones diferentes, en tantas circunstancias diferentes, no siempre hermosas o esperanzadoras, como las que parecen alumbrarnos hoy”.