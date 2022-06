Recibe presidente a Juan Toscano tras ganar campeonato de la NBA

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dialogó con el jugaro de los Warriors del Golden State quien le regaló una jersey de los campeones

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al basquetbolista mexicano Juan Toscano, quien recientemente conquistó el campeonato de la NBA con los Warriors de Golden State tras superar en las finales a los Celtics de Boston.

Recibí con gusto a nuestro paisano Juan Toscano Anderson, integrante del equipo Guerreros de Golden State de San Francisco, California, campeón de la NBA. Le agradecí en nombre de nuestro pueblo que la noche en la que triunfaron, el 16 de junio, celebró portando nuestra bandera”, compartió López Obrador en sus redes sociales.

El mandatario y el basquetbolista expresaron su deseo por mantener los lazos de unidad entre México y Estados Unidos, además, López Obrador le agradeció al jugador portar la bandera mexicana durante los festejos del campeonato.

Es un honor el representar a los mexicanos en el nivel más alto (del deporte) en todo el mundo, no hay palabras, me siento nervioso, pero feliz de estar aquí”, expresó Toscano.

Finalmente, el presidente López Obrador agradeció a los Warriors de Golden State por permitir que Juan Toscano llevara el trofeo de la NBA a Palacio Nacional, para compartirlo de esa manera con toda la afición mexicana.

En un video, publicado por el Presidente en sus redes sociales, se pudo apreciar a ambos posando con el trofeo de la NBA.

López Obrador consideró que el éxito de Toscano y el apego a sus raíces mexicanas es una muestra de la unidad que debe prevalecer entre los pueblos de nuestro País y Estados Unidos.

“Juan Toscano es un basquetbolista mexicano, que triunfó en Estados Unidos, en San Francisco, con Los Guerreros, es un orgullo y además le estamos diciendo que le agradecemos mucho porque cuando triunfan, estamos hablando del mejor equipo de basquetbol de Estados Unidos y posiblemente el mejor equipo de basquetbol del mundo.

“Entonces, este señor es jugador de ese equipo basquetbolista, destacadísimo. Pero nos dio mucho orgullo por que salió con la bandera de nuestro País, no olvida el origen de su familia y eso, Juan, lo agradecemos mucho y un saludo a todos tus familiares mexicanos estadounidenses, por eso tenemos que mantener la unidad de nuestros pueblos, porque es muy importante”, dijo.

Toscano agradeció brevemente y se dijo emocionado de haber sido recibido por el Mandatario.

“Gracias, primero, es un honor representar a los mexicanos en el nivel más alto en todo el mundo, la verdad no hay palabras, me siento como nervioso pero feliz de estar aquí contigo y pues no sé”, manifestó.