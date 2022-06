Recibe Contraloría denuncias administrativas durante Brigadas de Integridad

También se recibió una de tipo penal y se detectaron muchas irregularidades dijo el Contralor, Guillermo Noriega

Varias denuncias administrativas, una penal y la detección de muchas irregularidades han arrojado las Brigadas de Integridad o visitas sorpresas que hace personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado a dependencias gubernamentales de Sonora, informó Guillermo Noriega Esparza.

El titular de la dependencia estatal comentó que hasta el momento se han visitado tres dependencias, Agencia Fiscal, Junta de Conciliación y Arbitraje y la Dirección General del Registro Civil, operativos que han generado acciones.

Muchas de las irregularidades son producto de acciones por inercia, que se han venido haciendo por mucho tiempo, como de ausentarse de los centros laborales sin cumplir con el protocolo establecido, notifican que no vendrán pero sin un justificante.

“Hemos estado proponiendo desde cosas muy sencillas como que todos deben portar el gafete, identificarse plenamente, no debe haber detrás de ventanillas personas que no son servidores públicos y todo deben estar identificados, no debe existir manejo en efectivo en ciertas áreas”, argumentó el funcionario estatal.

Todos estos lineamientos están establecidos en un manual de procedimientos y no se cumplen, por ello, son importantes las visitas sorpresas, añadió.

Se lleva la nómina y se revisa con el checador, si una persona no está en su área de labor debe existir un justificante, reiteró.

“Ha sido muy productivo, muy bueno, que los servidores públicos sepan que no están solos y que alguien está vigilando, es una petición que nos hizo el gobernador Alfonso Durazo”, comentó Noriega Esparza.