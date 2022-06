Presume Juan Toscano anillo de campeón

Hace historia para el basquetbol mexicano; “Soy el primer mexicano campeón de la NBA y eso nadie me lo quitará, nadie me lo puede quitar”, comentó el alero de los Warriors

Juan Toscano se convirtió en el primer mexicano en presumir un anillo de campeón de la NBA tras el triunfo de los Warriors sobre los Celtics, que se llevaron la serie 4-2.

El seleccionado tricolor, desde 2016, mostró su orgullo en la propia duela, pues durante los festejos portó una bandera mexicana y en todo momento hizo referencia a sus raíces.

Toscano no cabía de felicidad a pesar de que tuvo pocos minutos en las Finales ante los Celtics.

Con los ojos enrojecidos de la emoción, la voz entrecortada, pero la sonrisa enorme, el nacido en Oakland hace 29 años dejó en claro su sentir.

“Soy el primer mexicano campeón de la NBA y eso nadie me lo quitará, nadie me lo puede quitar”, comentó el alero de los Warriors.

Para el jugador de 29 años, quien posiblemente se convierta en agente libre en unos días, su familia es muy importante, pero sabe que este logro ayudará a que la cultura latina crezca más.

“Este campeonato significa todo, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las historias de mexicanos, todas las historias de mi familia, mi abuelo se vino de Michoacán a Oakland para buscar una vida mejor, y ahora su nieto es un campeón de la NBA”, declaró Toscano a ESPN y espera que su abuelo se sienta orgulloso de él.