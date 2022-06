Presenta Pumas a sus refuerzos

Cumplen con las peticiones del técnico Andrés Lillini y ahora los refuerzos tendrán que responder en la cancha para poner a los universitarios en una nueva Final

La directiva de Pumas ya hizo su parte, cumplió con las peticiones del técnico Andrés Lillini y ahora los refuerzos tendrán que responder en la cancha para poner a los universitarios en una nueva Final.

Leopoldo Silva, presidente del equipo, y Miguel Mejia Baron, vicepresidente deportivo, presentaron la tarde del jueves a las caras nuevas del equipo: Gustavo Del Prete, Adrián Aldrete, César Huerta y el portero Gil Alcalá.

Todos coincidieron en señalar que llegan puestos para dar lo mejor en busca de ver a los Pumas ganar el campeonato.

“Soy de pensar qué hay que ir día a día, paso a paso, humildes, hay que pensar en lo colectivo y no en lo individual”, dijo Del Prete.

“No soy de prometer cosas, no soy de vender humo, sino de dar el máximo en cada entrenamiento, en casa partido, de intentar ganar en todos los encuentros eso es lo principal, sumar de tres, decirle a la afición que el equipo siempre va a dar el máximo”.

César Huerta salió al paso de las críticas que surgieron en redes sociales criticando su contratación por los pocos minutos que recibió en Chivas.

“Yo hablo dentro de la cancha, me toca demostrar, agradecido con el técnico y ahora a sumar y aprender, estamos para mejorar constantemente”, mencionó

Adrián Aldrete reiteró su compromiso por ver campeón al equipo.

“El único objetivo que me viene a la mente es campeonar con un equipo grande como lo es Pumas, es la motivación más grande que puedo encontrar en este momento”, precisó.

Por su parte, el portero Gil Alcalá reconoció que su llegada al cuadro universitario es la etapa más importante de su carrera

“En lo personal es el reto que he buscado en 29 años, la ilusión que tuve, cuando me dijeron, la sonrisa fue del tamaño de mi cara y ahora debo disfrutarla al 100 por ciento”, detalló.