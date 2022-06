Prepara Pedro Almodóvar western en inglés con Ethan Hawke

El actor Ethan Hawke será el protagonista de la próxima película del cineasta español, “Strange Way of Life”, una historia de media hora

El actor Ethan Hawke será el protagonista de la próxima película de Pedro Almodóvar, “Strange Way of Life”, un western de media hora.

El director español rodará el mediometraje previo a su debut oficial en largometrajes en inglés, con el filme A Manual for Cleaning Women, que será estelarizado por Cate Blanchett.

Hawke liderará junto al chileno Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) el filme, que será “otro ejercicio de libertad en la línea de La Voz Humana”, según adelantó el productor Agustín Almodóvar.

La cinta se rodará totalmente en inglés y contará con el apoyo de El Deseo, la productora con sede en Madrid de los hermanos Almodóvar.

Según la sinopsis compartida en un comunicado de prensa, Strange Way of Life “comienza con un hombre, Silva, cabalgando a caballo por un desierto hasta Bitter Creek. Ha venido a visitar al sheriff Jake. 25 años antes, los dos hombres trabajaron juntos como pistoleros a sueldo”.

El resumen continúa: “Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud. Ambos celebran su reencuentro. Pero a la mañana siguiente, el sheriff Jake le dice que la verdadera razón de su visita no son los recuerdos de su antigua amistad”.

“No diré más porque no quiero revelar todas las sorpresas del guión”, escribió Pedro Almodóvar en el mismo comunicado.

El nombre de la película, explicó, hace eco del título de un famoso fado escrito y cantado por Amália Rodrigues. Su letra afirma que no hay existencia más extraña que la que ignora los propios deseos.

“En todo su cine, Pedro reinterpreta los géneros, cuestionando sus códigos”, dijo Agustín.

Strange Way of Life también está protagonizada por Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, además de Pedro Casablanc y Sara Salámo.

Se rodará en el desierto de Tabernas, en Almería, al sur de España, y también en el asentamiento que Sergio Leone construyó hace 50 años para rodar su trilogía de spaghetti western con Clint Eastwood. El Deseo erigirá un rancho cerca de Madrid para rodar más escenas de la película.

Saint Laurent, con Anthony Vaccarello, supervisará el diseño de vestuario y tomará el crédito de productor asociado.

“Buscaremos autofinanciarnos y recuperarnos más tarde. Esto está rodado con la libertad que teníamos cuando hacíamos películas en Super 8 en los años 70, pero con 40 años de experiencia en el sector”, añadió Agustín Almodóvar.