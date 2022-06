Planea Amber Heard contar su verdad en un libro

La actriz cree que su carrera en Hollywood ha terminado y no tiene nada que perder

La actriz Amber Heard planea escribir un libro revelador porque cree que su carrera en Hollywood ha terminado y no tiene nada que perder, dio a conocer Mirror.

“Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ella ya está en conversaciones para el libro y está emocionada por eso”.

“En este punto, ella no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”, dijo una fuente descrita como anónima al diario.

Después de que el jurado falló a favor del protagonista de El Joven Manos de Tijeras, el 1 de junio, un portavoz de la estrella de Aquaman reveló que planea apelar la decisión.

Elaine Charlson Bredehoft, una de las abogadas de Amber que la representó en el juicio, también dijo que la actriz no puede pagar los 10 millones de dólares que el jurado le otorgó a su ex esposo en su veredicto.

Desde que terminó el juicio, Amber también se sentó para una entrevista con Savannah Guthrie de NBC, donde juró que todas las acusaciones de abuso que hizo contra Johnny eran ciertas.

“Por supuesto, hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio”, dijo.

“La verdad es todo lo que hablé, se lo dije al poder, y pagué el precio”, comentó la actriz en la entrevista.

En esa entrevista, la estrella de The Rum Diary también informó que tenía una carpeta con años de notas que detallaban los presuntos incidentes de abuso de Johnny.

El equipo legal de la estrella de Piratas del Caribe respondió con un comunicado a The New York Post.

“Es lamentable que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelven a repetir, reimaginar y volver a litigar asuntos que ya han sido decididos por el Tribunal y un veredicto que fue decidido de manera unánime e inequívoca por el jurado a favor de Johnny”, dijeron.