Piden fans despido del manager Tony La Russa

Los Medias Blancas dilapidaron una ventaja de cinco carreras y cayeron 9-11 ante los Rangers, lo que colmó la paciencia de un público ya disgustado con el manager

Fue un cántico inusitado para un integrante del Salón de la Fama, quien de inmediato lo desestimó. Pero la exasperación de los seguidores en el sur de Chicago quedó de manifiesto, en una campaña que se aleja de las expectativas.

Los Rangers de Texas vencieron el sábado 11-9 en 10 entradas a los Medias Blancas de Chicago, que dilapidaron una ventaja de cinco carreras, lo que colmó la paciencia de un público ya disgustado con el manager Tony La Russa.

“¡Despidan a Tony”, corearon los fanáticos en el Guaranteed Rate Field.

Las críticas al piloto han arreciado esta semana, a raíz de que ordenó una base por bolas intencional con dos strikes, en un encuentro que Chicago terminó perdiendo ante los Dodgers de Los Ángeles.

El año pasado, los Medias Blancas conquistaron el título de la División Central de la Liga Americana, pero ahora tienen una foja de 27-30 bajo las órdenes del manager de 77 años, quien es miembro del Salón de la Fama.

La Russa no pareció contrariado por las muestras de rechazo.

“Sólo sé que aprecio el hecho de que ellos quieran que ganemos”, dijo. “Si no lo hacemos ellos estarán descontentos”.

Chicago ha perdido tres de cuatro compromisos. Texas ganó apenas por cuarta vez en 11 duelos.

Jake Burger conectó un jonrón de tres carreras ante el venezolano Martín Pérez, para ayudar a que los White Sox tomaran una ventaja de 5-0 en el inicio del quinto episodio.

Pero los Rangers reaccionaron cuando el cubano Adolis García sacudió un cuadrangular de tres carreras ante Lucas Giolito en el quinto acto. Texas empató a 7 en la séptima, con un elevado de sacrificio de Jonah Heim.

Fue entonces cuando comenzó el coro contra La Russa. En varias ocasiones resonó el grito, incluso en la décima entrada, cuando el parque se iba vaciando.

“No hay nada que ocurra en este equipo que no sea mi responsabilidad al final”, dijo La Russa. “Nunca he dejado de rendir cuentas y no lo haré ahora”.

El triunfo fue para el relevista Matt Moore (3-0). La derrota, para Matt Foster (1-1).

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 5-2 con dos anotadas y tres impulsadas. El dominicano Ezequiel Durán de 4-2 con dos anotadas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert de 5-1 con una anotada y una remolcada, José Abreu de 5-1 con una anotada y una producida, Yoán Moncada de 5-0, Yasmani Grandal de 2-2. El dominicano Leury García de 5-3 con tres anotadas.