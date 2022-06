Pide McConaughey reforma de control de armas

En un discurso muy emotivo de 22 minutos, el actor exhortó al congreso que apruebe reformas que puedan salvar vidas sin infringir los derechos de la Segunda Enmienda a la constitución de EU

El actor Matthew McConaughey, ocupó el martes el centro del escenario en la sesión informativa de la Casa Blanca para pedir al congreso que “llegue a un terreno más alto” y apruebe una legislación de control de armas en honor a los niños y profesores muertos en el tiroteo del mes pasado en una escuela primaria en su ciudad natal de Uvalde, Texas.

En un discurso muy emotivo de 22 minutos, McConaughey exhortó al congreso que apruebe reformas en materia de armas que puedan salvar vidas sin infringir los derechos de la Segunda Enmienda a la constitución estadounidense.

La estrella de Rebeldes y Confundidos utilizó su poder de estrella para argumentar a favor de la legislación de una manera que el gobierno de Biden no ha podido, ofreciendo una clara conexión con el pequeño pueblo de Texas y dando detalles vívidos sobre la gran pérdida de los 19 niños y dos profesores en el segundo peor tiroteo masivo en una escuela en la historia de Estados Unidos.

“Queremos escuelas seguras y queremos leyes de armas que no faciliten a los malos la obtención de las malditas armas”, dijo McConaughey.

El ganador del Óscar, que a principios de este año consideró la posibilidad de presentarse como candidato a gobernador en Texas, se reunió brevemente con el presidente Joe Biden antes de dirigirse a la prensa de la Casa Blanca desde la sala de reuniones James Brady.

McConaughey, que se negó a responder preguntas, habló de cómo aprendió a ser un propietario de armas responsable cuando era joven en Uvalde. Dijo que él y su mujer volvieron a Uvalde el día después del tiroteo y pasaron tiempo con las familias de algunas de las víctimas y otras directamente afectadas por el tiroteo.

Externó que todos los padres con los que habló expresaron que “quieren que los sueños de sus hijos sigan vivos, quieren que la pérdida de su vida sea importante”, contó el actor.

McConaughey reconoció que la legislación sobre armas no acabará con los tiroteos masivos, pero sugirió que se pueden tomar medidas para disminuir las posibilidades de que tales tragedias ocurran con tanta frecuencia.

“Necesitamos invertir en salud mental. Necesitamos escuelas más seguras. Necesitamos restringir la cobertura sensacionalista de los medios. Necesitamos restaurar nuestros valores familiares. Necesitamos restaurar nuestros valores estadounidenses y necesitamos una posesión responsable de armas”, dijo McConaughey.

“¿Es esto una cura para todo? Por supuesto que no, pero la gente está sufriendo”.