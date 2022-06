Pide Biden prohibir venta de armas largas

El presidente de Estados Unidos pidió prohibir las armas AR-15 y AK-47 o bien, aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirirlas

El Presidente de Estados Unidos, JoeBiden, llamó a prohibir las armas de asalto como las AR-15 y las AK-47, o bien a aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirirlas, ante los recientes tiroteos que han sacudido al país.

“Si no vamos a prohibir las armas de asalto, lo menos que podemos hacer es aumentar la edad de compra”, dijo el Mandatario en un mensaje desde la Casa Blanca.

“Por Dios, cuánta más carnicería vamos a aceptar, cuántas muertes tienen que pasar antes de decir: Ya basta”.

El Mandatario, demócrata, recordó que cuando se aprobó una ley de prohibición a las armas de asalto en 1994, los tiroteos masivos bajaron, pero cuando en 2004 los republicanos quitaron el veto, este tipo de ataques se triplicó.

Biden llamó al Congreso, en específico al Senado, a aprobar una legislación.

Los demócratas están impulsando aumentar la edad mínima de compra de armas de 18 a 21 años. Si bien tienen mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado necesitan 60 votos, por lo que requerirían de apoyo republicano.

“Necesitamos prohibir las armas de asalto o aumentar la edad de compra. Estas son medidas racionales de sentido común”, insistió.

“Necesitamos reinstalar la prohibición a armas de asalto. Nueve categorías de armas semiautomáticas como las AK-47 y AR-15 tenían veto, pero los republicanos quitaron las restricciones”.

Según Biden, la familia del inventor del AR-15 ha dicho que éste estaría horrorizado de saber que su arma ha sido utilizada para matar a niños y no para fines militares. Salvador Ramos, el joven que asesinó a 19 estudiantes de cuarto de primaria la semana pasada en Uvalde, Texas, usó un arma de ese tipo.

El Presidente insistió en que no se trata de quitar el derecho a portar un arma, sino de “proteger a los niños, a las familias, a las comunidades, proteger nuestra libertad de ir a la escuela, a la iglesia y no resultar disparado”.

Biden recordó que el domingo pasado visitó la comunidad de Uvalde y se paró frente a las 21 cruces colocadas con los nombres y fotos de los 19 niños que murieron en el tiroteo y las dos maestras.

“Parado ahí pensé que hay muchas otras escuelas, otros lugares, que se han usado como un campo de batalla. Así fue también en el supermercado en Buffalo, Nueva York”, dijo, aludiendo al tiroteo en esa ciudad donde otro joven de 18 años asesinó a 10 afroamericanos por motivos de odio y racismo.

“Las familias (de las víctimas) tienen un mensaje para nosotros: hagan algo, sólo hagan algo, por el amor de Dios”.

Entre otras medidas a las que llamó el Mandatario fue a limitar el número de rondas de municiones que tiene un arma.

“¿Por qué puede alguien comprar un arma de 30 rondas de municiones que dispara cientos de balas en cuestión de minutos? ¡Basta!”, subrayó.

Asimismo, pidió expandir y endurecer la revisión de antecedentes antes de comprar un arma y a aplicar normas más restrictivas en cuanto al almacenamiento de armas.

En este sentido, recordó que el tirador de la primaria de Sandy Hook, Connecticut, un joven de 20 años, utilizó las armas que su familia tenía en casa.

“Venía de una casa llena de armas, armas que usó para matar a su madre y a niños de primero de primaria”, expuso.