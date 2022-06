Oficializa Brizio salida de la Comisión de Árbitros después de cinco años

“Me voy sin dejar agravios con nadie, trabajé 24 horas por siete días, dedicado a los árbitros, y me voy con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto”, señaló

Después de cinco años al frente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio Carter anunció de manera oficial que deja la presidencia del organismo.

“Me voy sin dejar agravios con nadie, trabajé 24 horas por siete días, dedicado a los árbitros, incluso en la pandemia tuvimos un contacto estrecho y me voy con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto”, señaló en conferencia de prensa.

Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció que trabajo realizado por el ex colegiado, quien deja las bases para que la persona que lo suceda en el cargo siga con los fundamentos que puso.

El directivo recalcó que uno de los legados más importantes de Brizio fue la implementación del VAR.

“Yo añadiría que (Brizio) se va por la puerta de adelante. Para mí es una novedad total durante estos 4 años se hicieron cambios y los errores arbitrales bajaron considerablemente de 2018 al 2022”, explicó.

“Me duele mucho no trabajar con Arturo, se dice fácil pero hizo una extraordinaria labor, te quiero reconocer por tu don de gente y profesionalismo”.

Brizio reconoció que una de las cosas que más le enorgullece es la presencia de Karen Diaz como Árbitro Asistente para el próximo Mundial de Qatar, un logro que de ninguna manera se adjudica en lo personal, sino a la labor de la FMF, que estos años ha venido apoyando el desarrollo de las mujeres.

El ya ex presidente de la Comisión de Árbitros dijo que la decisión de retirarse es meramente personal y todavía no define a qué se dedicará en el futuro.

De Luisa indicó que en la semana se dará a conocer quién quedará al frente de la Comisión de arbitraje así como la estructuración de algunos puestos, por el momento el único que ratificó al frente de su cargo fue a Enrique Osses como instructor de los colegiados.

Finalmente, el presidente de la Federación dijo que el solo hecho de pensar que Iñigo Riestra, secretario general de la FMF, puede tener injerencia en las decisiones arbitrales o que exista un conflicto de intereses por ser hermano del presidente deportivo del Atlas, José Riestra, es una falta de respeto.

” Cada vez que se juzga el trabajo de un árbitro por la posible relación de una persona en la misma empresa se le falta al respeto al árbitro, a la Comisión y a la presidencia de la Federación”, subrayó.

” Por ningún motivo dejaremos que algún interés personal pudiera influir en la impartición de justicia en el terreno de juego”.