Muere Fernando del Solar a los 49 años de edad

El conductor luchó durante 10 años contra el cáncer de pulmón

El actor y conductor Fernando del Solar falleció este jueves a los 49 años.

A través del programa Venga la Alegría, donde trabajó Solar por varios años, se dio a conocer la noticia.

“Una fuente muy cercana nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar”, dijo Sergio Sepúlveda.

“Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia, ustedes que construyeron Venga la Alegría tienen que saber”, agregó.

Hasta el momento se desconocen los detalles de su muerte.

Este jueves, el presentador tenía programada una conferencia en la ciudad de Mérida; sin embargo, fue cancelada “por causas de fuerza mayor”.

En 2012, Del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y resulta difícil de combatir; sufrió recaídas, pero varias veces logró salir adelante.

Fernando del Solar nació en Argentina y se desarrolló como actor, conductor de programas como Venga la Alegría y Sexos en Guerra.

Tuvo un primer matrimonio con la cantante y conductora Ingrid Coronado en 2012, con quien tuvo dos hijos, posteriormente se divorció en 2015 y contrajo nupcias nuevamente con Anna Ferro.

Lamentan amigos su deceso

Mientras la familia de Fernando del Solar decide si velará su cuerpo en una funeraria de Morelos, o si lo incineran para llevarlo a Argentina, varios de sus amigos han lamentado su partida.

Efraín Barrera, comunicador, conferencista y ex compañero de Del Solar en Venga la Alegría, hace varios años, siguió en contacto con él en todo momento y era parte de sus chats de WhatsApp más cercanos.

“Somos algunos amigos que estamos ahí y los que lamentamos profundamente su fallecimiento. Siempre lo vamos a recordar tirando buena vibra, de sus últimos mensajes era que estaba feliz por el tema de sus conferencias. Las estaba dando muy contento. Incluso me invitó a que lo acompañara a alguna de sus giras, estaba viajando mucho”, detalló Barrera en entrevista.

Este jueves fue confirmada la muerte de Fernando, quien nació en Buenos Aires y tenía 49 años, fue esposo de Ingrid Coronado y de quien se separó en el 2015, tras siete años de relación (tres casados) y luego de que convaleciera tras el diagnóstico de cáncer de pulmón que lo aquejó desde entonces. Con la ex Garibaldi tuvo a sus hijos, Luciano y Paolo.