Mon Laferte vendía mariguana en la escuela 

La cantante narró que cuando iba en el último grado de secundaria, en Chile, vendía droga, pues una amiga se lo propuso y ella aceptó

Del momento en que la fama la descubrió, Mon Laferte ha sido noticia prácticamente con todo lo que haga.

De cantar en el metro y el Parque México, afuera de Bellas Artes y en otras calles, a volver al Auditorio Nacional el próximo 22 de junio para repasar sus siete álbumes en estudio, pareciera que hay una vida de por medio, sin embargo, la cantautora tan querida por el público mexicano, sigue dando de qué hablar.

Y es que en entrevista con Yordi Rosado, la joven nacida en Viña del Mar, Chile, adicta al trabajo y obstinada, confesó entre muchas otras cosas, que en la escuela vendía mariguana.

Cursaba una institución conocida por recibir a las niñas-problema, a los casos perdidos, en su ciudad natal.

Laferte narró que cuando iba en el último grado de secundaria vendía droga, pues una amiga se lo propuso y ella aceptó.

Vendía mariguana en la escuela. No me cacharon que vendía mariguana, por suerte; ese año fue horrible”, expuso.

“Ella era la que vendía; vendía mota y otras cosas, me hice amiga de ella y me dijo ‘pues va, te voy a hacer parte del negocio; tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje'”.

Lo bueno fue que no seguí en la escuela esa donde me ponía pacheca diario y muy pequeña”, precisó. “Era desordenada, no quería estudiar y rebelde”, confesó Laferte.