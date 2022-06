Matan a seis policías en Nuevo León

Entre las víctimas está una mujer; El ataque armado se registró durante una emboscada en la que participaron 10 camionetas blindadas quienes atacaron a los agentes en donde cuatro resultaron heridos

En el ataque más violento en los últimos años contra elementos policíacos en el Estado, seis policías de Fuerza Civil fueron asesinados y cuatro resultaron heridos durante una emboscada del crimen organizado, en Anáhuac, Nuevo León.

Fuentes policíacas informaron que el ataque contra los elementos estatales se registró alrededor de las 3:00 horas en la Carretera a Colombia.

Se dijo que varias unidades iban por dicha carretera, a unos 15 kilómetros de Congregación Colombia, cuando fueron emboscados.

Delincuentes en unas 10 camionetas blindadas los atacaron a tiros.

Sobre la carretera habían tirado ponchallantas y, según se dijo, una de las patrullas volcó.

Los elementos emboscados pidieron el apoyo durante el tiroteo, trasladándose elementos de diferentes destacamentos de Fuerza Civil y autoridades Federales.

Cuando llegó el apoyo, el comando armado ya se había dado a la fuga.

Se informó que en el lugar quedaron tres policías de Fuerza Civil fallecidos y cuatro heridos.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital y, según trascendió, uno de los elementos perdió uno de sus miembros por un balazo de fusil calibre 50.

El grupo armado privó de su libertad a 3 policías más, uno de los cuales es mujer.

Autoridades indicaron que alrededor de las 10:30 horas los tres elementos levantados fueron encontrados ejecutados en los límites de Nuevo León y Coahuila.

Una fuente informó que en la zona del enfrentamiento, que se dio a lo largo aproximadamente de un kilómetro, quedaron las dos unidades baleadas.

También se localizaron abandonadas una camioneta Chevrolet Tahoe y una Dodge Ram blindadas, que dejaron los delincuentes.

En la escena de la emboscada quedaron regados decenas de casquillos de fusil Barret calibre .50 y de AR-15 calibre .223.

La carretera fue cerrada a la circulación por las labores de investigación.

De acuerdo con Fuerza Civil, en fechas recientes reforzaron con elementos las zonas rurales con delitos de alto impacto, como el norte del estado.

Señalaron que se duplicaron los elementos, siendo enviados policías que estaban en el área metropolitana.

No se especificó si a esas zonas también se enviaron las unidades blindadas recién adquiridas por el Estado, llamadas “black mambas”.

Los elementos asesinados esta madrugada andaban en patrullas pick up que no tienen ningún tipo de blindaje.

“Nuevo León está dando la pelea, para que a diferencia de otros Estados, que se relajan ante la delincuencia, aquí se topan ya que aquí les damos de frente. Aquí no son bienvenidos y aquí van a batallar”, dijo en su discurso el Gobernador Samuel García el pasado 17 de junio cuando entregó las nuevas unidades