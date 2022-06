Matan a balazos a mujer transgénero en Ecatepec

El cuerpo de la víctima, de entre 40 y 45 años fue hallado en la Autopista México-Pachuca

Una mujer transgénero fue asesinada a la orilla de la Autopista México-Pachuca, a la altura del poblado Santa María Tulpetlac, en Ecatepec.

Las primeras hipótesis señalan que la víctima, de entre 40 y 45 años, fue trasladada hasta el kilómetro 18 más 600 metros y le dispararon en tres ocasiones con un arma de fuego.

Las balas, según el diagnóstico de los paramédicos, se le incrustaron en la cabeza: dos a la altura de la mejilla izquierda y una más en la zona parietal.

Sin embargo, las autoridades no cuentan con más detalles del caso, pues no hubo testigos ni existen cámaras de vigilancia en esa zona.

A unos 100 metros de distancia se ubica un módulo de vigilancia de la Policía municipal, pero fueron agentes los que descubrieron el cuerpo durante la madrugada.

Estaba en posición fetal sobre el acotamiento, la sangre le había escurrido por el rostro hasta formar un charco en el pavimento y no llevaba calzado.

“A nosotros nos lo reportaron a las 4:30 (horas), pero seguramente el evento ocurrió desde antes.

“El último rondín que hicimos fue como a las 1:30 (horas) y todavía no había nada”, relató uno de los uniformados federales.

Aunque solicitaron una ambulancia y los socorristas no demoraron en llegar, sólo confirmaron el fallecimiento.

A un costado del cuerpo, hallaron tres indicios balísticos y una arracada que probablemente pertenecía a la víctima.

Alrededor de las 8:00 horas, el cadáver aún permanecía bajo resguardo policial y algunos vecinos se acercaron a la malla metálica que impide el acceso a la carretera.

Lo mismo hicieron repartidores de agua potable que llegaron a recoger sus pipas a un estacionamiento aledaño.

Sin embargo, nadie reconoció a la mujer transgénero ni aportó más detalles del crimen.

Casi cinco horas después del hallazgo, personal de la Fiscalía mexiquense retiró el cadáver.