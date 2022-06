Mantiene firmes “El Tata” sus prioridades

El estratega argentino que dirige a la selección nacional, Gerardo Martino, no quiere hablar de continuidad, a pesar de que directivos se han acercado para hablar sobre su futuro

Gerardo Martino no quiere hablar de continuidad, y aunque Gerardo Torrado y Yon de Luisa, directivos de la FMF, se han acercado para hablar sobre su futuro, en este momento su prioridad es el Mundial.

“Agradecido de la confianza y no hay posibilidad de que nos distraigamos, vamos en el presente y no tenemos otro tema que no sea el Mundial”, comentó.

El estratega reconoció que habrá cambios en la formación del Tricolor para enfrentar a Jamaica.

“No estoy en condiciones de confirmar el tridente de ataque, la formación en sí va a tener bastantes cambios respecto a Surinam, hay jugadores que han tenido pocos minutos y necesitamos seguir viendo más, probablemente esto incluya futbolistas de ataque”, detalló,

“Lo primordial va a ser el juego, las cosas que nosotros estamos en condiciones de cambiar, de modificar o de mejorar, que en este caso probablemente una cosa lleva la otra”.

“El Tata” Martino indicó que en el próximo partido contra Paraguay se jugará con elementos de la Liga MX porque no es Fecha FIFA.

Sobre el trabajo que ha tenido con los integrantes de la Selección reconoció que es complejo porque en las primeras semanas tuvieron que trabajar con pocos elementos y luego vino la fase de observar jugadores, de jugar los amistosos.

Durante todo ese tiempo los futbolistas están más con sus clubes y que con la Selección, y en con sus clubes van a poder lograr una mejor expresión

“Jamaica es un equipo diferente al de Surinam y la idea es poder llevarlo poco a poco, es ver a los jugadores convivir con los más veteranos y de mayor jerarquía.

Las conclusiones son muchas y se sacan más con partidos como Uruguay porque se pueden intercambiar con jugadores de mayor experiencia”, apuntó.