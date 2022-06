Lucero y Mijares hallan la fórmula perfecta para mantener su amistad tras su divorcio

Los cantantes iniciaron juntos una gira, a 11 años de separarse tras 14 años de matrimonio

Después de 11 años de su divorcio, ¿cómo han encontrado Lucero y Mijares la fórmula perfecta para que todo fluya entre ellos en el escenario?

Lucero habla del gozo que los dos comparten al presentarse ante el público con el exitoso proyecto ¡Hasta que se nos hizo Tour!, y señaló que entre ellos existe una relación genuina de respeto y amistad.

“Esa química se da justamente por eso, porque nos llevamos bien, porque no hay nada fingido, porque nuestra amistad es genuina”, declaró Lucero.

“Si nos encontramos en un lugar donde no hay cámaras o donde no hay público nos saludamos igualmente con mucho gusto, hablamos y compartimos lo de nuestros hijos, todo ese se traduce en el escenario. Se nos ve que no estamos ni a fuerza ni fingiendo”.

La cantante consideró que el tour es un concepto que los dos hacen con gusto.

“Como lo hemos comentado, como artistas nos admiramos, y es obvio, nos respetamos muchísimo como personas, como profesionales nos llevamos bien”, afirmó.

“Somos papás de dos hijos maravillosos (José Manuel y Lucerito), entonces la verdad es que se siente buena onda y buena energía en el escenario”.

Aunado a eso, agregó, en esta dupla no hay lugar para rivalidades. Y los dos están en el mismo mood.

“No tenemos ni envidias ni celos de ver a quién le aplauden más o a quién menos”, aclaró la también actriz y conductora, de 52 años.

“Ni quién cantó más o quién bailó más. Nada. Estamos felices de tener este concepto juntos, esta dupla y de hacer algo que nunca habíamos hecho antes porque aunque hubiésemos cantado un par de temas juntos alguna vez, por alguna invitación de alguno de los dos o por algún programa o algo especial, nunca fue más allá de eso. Ahora ya poder hacer conciertos la verdad está padrísimo”.

El público ha percibido la buena vibra entre ellos, pues lugar donde se presentan agotan localidades.

“Mientras la gente esté contenta y el público vaya a vernos y tenga la ilusión y ganas de cantar con nosotros, es increíble y se agradece profundamente”, dijo.

Cada vez son más plazas las que se suman al tour que realizan por México y Latinoamérica.

Al ser cuestionada por la clave del éxito del proyecto, indicó que no hay ninguna.

“Es que nadie la tenemos, yo lo que creo es que el público puede tener ganas de cantar nuestros éxitos con nosotros, las canciones que se saben de siempre, las que disfrutamos juntos y también, ¿por qué no?, vernos en un escenario a los dos, porque es diferente, porque, repito, no había sucedido nunca”.

La idea de girar juntos surgió después del exitoso show por streaming que tuvieron durante la pandemia, en mayo del 2021, llamado ‘Siempre Amigos’. Ahí cantaron por vez primera los hits de cada uno acumulados durante cuatro décadas.

“A partir del streaming hemos hecho no sé si cinco shows, puede que un poco más, pero cada uno ha sido súper lindo. Hemos estado en El Salvador, Puebla, el palenque de Chihuahua, hemos cantado para diferentes públicos y en todas partes la respuesta ha sido preciosa”, aseguró Lucero.

“Vienen muchas fechas más; tenemos Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Miami, Atlanta, San Luis Potosí, Guatemala. Se vienen más cositas, más shows también, así que estamos encantados, contentísimos e integrando detalles y canciones para que todo el mundo se la pase increíble”.

Lucero y Mijares tuvieron una boda de telenovela el 18 de enero de 1997 que se transmitió por Televisa y vista por millones de personas. Permanecieron juntos 14 años hasta su divorcio en 2011.