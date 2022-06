Llaman a donadores de sangre a apadrinar enfermos en el Hospital Infantil

Se busca a mujeres y hombres que deseen sumarse a ayudar a niños y jóvenes enfermos de cáncer y puedan donar sangre o plaquetas para tratamientos y cirugías

La Secretaría de Salud (SS) celebró el Día Mundial del Donante de Sangre, e invitó a las y los sonorenses a formar parte del programa Donador Padrino / Donadora Madrina y, con esta noble causa, ayudar a niños y jóvenes del Hospital Infantil del Estado (HIES).

La dependencia estatal destacó que este programa busca que la población ayude a pacientes con su sangre y plaquetas, ya sea para una cirugía o para quienes necesiten el líquido vital con su tratamiento contra el cáncer.

Añadió que las personas más beneficiadas con este programa son las más vulnerables, cuyos familiares, por diversas razones, no pueden donar sangre o plaquetas; y las cuales, gracias a la generosidad de otros, pueden seguir su tratamiento y salvar su vida.

De acuerdo a la SS, a la fecha son 146 donadores padrinos y donadoras madrinas las que se han sumado y quienes acuden regularmente al banco de sangre del HIES a donar sangre o plaquetas, ayudando a mantener las reservas necesarias.

Comentó que, tanto donadoras madrinas, donadores padrinos y donadores altruistas de sangre (estos últimos caracterizados por no ser tan constantes en sus hábitos de donación), se les entrega una tarjeta la cual representa un beneficio, ya que pueden ser apoyados de manera directa en todo el estado en caso de requerir sangre para sí o uno de sus familiares.

Cabe destacar que, para ser donador padrino o donadora madrina de sangre, se debe gozar buena salud y cumplir con varios requisitos, como tener mayoría de edad y menos de 65 años; peso mayor de 50 kilos; no haber fumado las últimas seis horas, ni haberse desvelado.

Asimismo, no haberse sometido en los últimos seis meses a parto, cesárea, cirugías o tratamientos dentales; no tener caries; no haber ingerido alcohol al menos las 48 horas previas; mujeres con vida sexual activa, haberse realizado el papanicolau en los dos últimos años, entre otros.

Para formar parte de los donadores padrinos y donadoras madrinas, acudir directamente al Banco de Sangre del HIES, de lunes a domingo de 06:00 a 09:00 horas