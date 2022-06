Lanzan modelo de atención integral de procuración de justicia en el poblado Miguel Alemán

Reúne en un solo lugar las instalaciones de la AMIC, el Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa, la Unidad Mixta de Investigación del Ministerio Público, Servicios Periciales y el Cavid

Gracias al esfuerzo de varias instituciones, Miguel Alemán se convirtió en la primera comunidad rural en contar con el Modelo de Atención Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía de Sonora, aseguró Claudia Indira Contreras Córdova.

Al presentar las instalaciones del nuevo Centro Integral de Procuración de Justicia a los habitantes de la Costa de Hermosillo, la Fiscal General apuntó que la conjugación de esfuerzos permitió contar con la inversión para que planos arquitectónicos, se transformaran en una sólida construcción ya equipada.

“Es gracias al esfuerzo de muchas instituciones como el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Hermosillo, la Fiscalía y, desde luego, el Gobierno Estatal, que ha sido posible coordinarnos para hacer realidad este recinto de primer nivel.

“…Por eso, ahora, ante ustedes, nos comprometemos a ser servidores de primer nivel, para estar a la altura de las instalaciones, pero sobre todo para responder a las necesidades y demandas de los usuarios y en especial de las víctimas de los delitos”, resaltó.

El nuevo Centro Integral de Procuración de Justicia está ubicado en calle Guadalupe Victoria esquina con 12 de octubre, en el sector Centro de Miguel Alemán, se construyó sobre terreno, de mil 535 metros cuadrados, donado por el Ayuntamiento de Hermosillo, y tiene 947 metros cuadrados de construcción.

El Gobernador Alfonso Durazo celebró la apertura del nuevo Centro, ya que acerca a los pobladores de Miguel Alemán a una de las instituciones fundamentales para la procuración de justicia.

“Que no tengan que ir hasta Hermosillo para buscar justicia, ir a Hermosillo es una hazaña para quien no tiene un vehículo, es una hazaña para quien teniendo vehículo se ve involucrado con un asunto que tenga que ver con la justicia, no hay necesidad de perder un día, pueden venir aquí, hay un equipo altamente profesional que los atenderá con la diligencia que estamos buscando”, aseveró.

Como invitados especiales asistieron representantes la sociedad civil, empresarios y empresarias, integrantes de los grupos originarios Seri, Triqui y Mixteco que habitan en la Costa, representantes de asociaciones civiles, de productores agrícolas y pecuarios y sectores que realizan sus actividades en Miguel Alemán.

Claudia Indira Contreras describió los servicios durante el recorrido por las instalaciones, donde estuvo acompañada por Alfonso Durazo Montaño, Gobernador del Estado, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estadio, e Ivanna Celeste Taddei Arriola, Diputada por el Distrito 11 Costa de Hermosillo.

El nuevo Centro Integral de Procuración de Justicia reúne en un solo lugar, las instalaciones de la Base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Centro de Atención Temprana (CAT) y Justicia Alternativa, la Unidad Mixta de Investigación del Ministerio Público, Servicios Periciales y el Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID).

En su primera etapa requirió una inversión inicial de 17 millones 955 mil 386.53 pesos, explicó la Fiscal General, el terreno fue donado por el Ayuntamiento de Hermosillo en un proceso que inició en julio de 2020 y concluyó en octubre de 2021.

“Ahora nos corresponde a nosotros, todos los que integramos la Fiscalía de Sonora, estar también a la altura para ser servidores públicos de primer nivel. ¡De nada sirve tener las mejores instalaciones si no se tiene un personal humano, de buen trato, capacitado y preparado!”, afirmó la Fiscal Claudia Indira Contreras.