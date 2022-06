Jugará con el América Néstor Araujo

El defensa central, quien militó en el Celta en los últimos cuatro años, está listo para incorporarse a la disciplina de los azulcremas

Néstor Araujo ya está en la Ciudad de México para finalizar los exámenes de rutina y estampar su firma como futbolista del América.

Próximo a cumplir 31 años, el futbolista reforzará una zona que le duele a las Águilas en partidos decisivos. En la pasada Liguilla, los azulcremas recibieron siete goles en cuatro juegos.

Araujo era uno de los mexicanos con más ritmo en el futbol europeo. Jugó dos mil 615 minutos en LaLiga, en 34 encuentros.

Será la segunda incorporación oficial del América, que aún no oficializa a Jürgen Damm como refuerzo.

Se espera que el uruguayo Jonathan Rodríguez arribe a México la próxima semana.

En tanto, de acuerdo con TUDN, el colombiano Juan Otero se rehúsa a jugar para el Necaxa, pese al acuerdo existente entre Rayos y azulcremas.

Se maneja la versión de que el América no registre al cafetalero para así liberar la plaza de No Formado en México y que el “Cabecita” tenga cabida en la plantilla.