Ingresan a César Duarte a penal en Chihuahua tras ser extraditado a México desde EU

Minutos antes de las 20:00 horas, tiempo local, ingresó el ex gobernador César Duarte al Cereso Estatal número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, contiguo a la ciudad de Chihuahua.

Tras descender del avión que lo trasladó de la Ciudad de México a la Capital de Chihuahua, Duarte utilizó una silla de ruedas para subir a la unidad que lo llevó hasta el penal.

El ex mandatario acusado de peculado y asociación delictuosa, ambas con penalidad agravada, fue custodiado por unas 20 unidades oficiales desde el Aeropuerto Roberto Fierro hasta el reclusorio.

Se prevé que este viernes se realice la audiencia de imputación en una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la causa penal 3041/2019.

Tras haber sido extraditado este jueves, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cumplimentó en la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra de César Duarte.

México solicitó la extradición de Duarte con base en una orden de aprehensión girada en octubre de 2019 por un jueza local de Chihuahua, por el presunto desvío de 96.6 millones de pesos del erario hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.

