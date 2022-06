Implementa Sonora canoterapia en menores

La Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras destacó los beneficios de este novedoso sistema, convirtiendo el estado como el primer estado en el país en implentarlo

La Fiscalía de Sonora, en coordinación con el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) realizó en Hermosillo y por vez primera en México canoterapia o terapia asistida con perros en atención menores víctimas de violencia, reveló Claudia Indira Contreras Córdova.

“El pasado primero de junio, a dos meses de haberse implementado el programa, se realizó la primera audiencia ministerial en la Fiscalía de Sonora. Se trata de dos niñas, de 9 y 5 años de edad, que estuvieron acompañadas de ‘Golda’, la canina maravilla, y pudieron realizar su declaración”, expuso la Fiscal General.

En el marco de la presentación del Programa Integral de Salud Animal, caninos y felinos, demostró los primeros resultados de la canoterapia ante el Gobernador Alfonso Durazo, funcionarios de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, asociaciones animaleras y público en general.

Claudia Indira Contreras agradeció a Carmen Lucía Munguía Gallegos, Secretaria Ejecutiva del Sipinna en Sonora, quien compartió que en otros países de Europa y en Estados Unidos se trabaja con la canoterapia desde 1960 y se impulsó su implementación en el Estado.

La Fiscal reconoció el genuino interés y amor por los animales del Gobernador del Estado y su familia, después expuso que la canoterapia se realiza con la ayuda de perros adiestrados que estimulan la participación de los pacientes en diferentes actividades sensoriales y perceptivas, es asistida con perros en atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

El plan piloto inició el pasado 26 de abril con 10 niñas y niños, de tres a nueve años, expuestos a situaciones de violencia familiar y/o abuso sexual de manera directa o indirecta, quienes acuden al Centro de Justicia para las Mujeres, y que no se encuentran en condiciones emocionales para rendir su declaración, abundó.

Dentro de los indicadores, subrayó, se muestran los logros con una evaluación cualitativa y observaciones con cada niña y niño durante tres meses, periodo de abril a junio de este año, donde se ve la autoestima, comunicación asertiva y las habilidades emocionales.

El hallazgo principal de los resultados de la canoterapia, resaltó, es que se logra que niñas y niños salgan del bloqueo emocional y puedan verbalizar una vivencia traumática y exponerlo ante la autoridad. La terapia asistida, mediante una mascota “La Golda” adiestrada, posibilita que la niña o el niño descubran el valor de su palabra y la haga valer.

“Y se confirma que es funcional, ya que la canoterapia favorece y agiliza el proceso de justicia en personas menores de edad, que han sido víctimas de delito, ya que se redujo el tiempo, de 10 sesiones convencionales a solo tres sesiones de canoterapia, para que, las y los menores de edad, puedan exponer ante la autoridad, los rasgos y circunstancias de los delitos de los que fueron víctimas”, subrayó la Fiscal General.

Presentó el testimonial de una niña de seis años: “Me gusta la ‘Golda’, porque me escucha y me hace caso, le digo siéntate y lo hace, acompáñame y me sigue, vamos a jugar y juega conmigo. Me gusta venir y jugar con la Golda, porque las dos somos súper poderosas y me siento feliz”.