Impedirán entrada de touroperadores a territorio Seri en celebración de Año Nuevo

La comunidad está inconforme por el ingreso de personas que realizan actividades comerciales sin previa autorización de las autoridades tradicionales

Persisten los problemas con los touroperadores y la comunidad Seri de Punta Chueca, por lo que difícilmente permitirán que ingresen para la celebración del Año Nuevo el próximo 30 de junio.

Mily Andrade, residente de la comunidad Punta Chueca, explicó que han entrado personas con equipo a realizar actividades comerciales sin previa autorización de los integrantes y autoridad tradicional de la nación Comcaác.

“A eso se le adiciona los touroperadores, que tienen años operando en el territorio y no daban pagos equitativos a integrantes de la nación, cuando llevan a las personas solamente pagan al lanchero, que es un pago irrisorio que no llega ni a los 3 mil pesos y no hay derrama económica para la comunidad porque ni siquiera consumen alimentos y bebidas de la tribu, hacen una parada en Kino para que los turistas compren todo lo que necesitan”, detalló.

En la tribu hay miembros que ofrecen servicios turísticos tanto de paseos, visitas guiadas, ventas de comida y artesanías que no son promocionadas por los touroperadores para apoyar al comercio local, abundó.

Las personas que acuden con automóviles propios pueden ingresar sin ningún problema, son bienvenidos porque el objetivo es promover el turismo en la comunidad.

“Para la celebración del Año Nuevo estamos súper listos para recibir a todas las personas, no se negará el acceso a nadie que venga. Lo que se fomenta es el respeto y a la autonomía”, resaltó.