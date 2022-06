Hospitalizada de emergencia a Ana Claudia Talancón

La actriz se sintió mal durante el rodaje de una serie debido a unas sustancias químicas que utilizaron

La actriz Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia durante el rodaje de una serie.

Talancón, de 42 años, compartió en sus historias de Instagram una foto de ella donde se le ve en una cama de hospital, lo que provocó preocupación entre todos sus fans.

La actriz reveló en el programa “Ventaneando” que tuvo que ser ingresada al hospital debido a que inhaló sustancias químicas que utilizaron para desinfectar el camper en el que descansaba.

“Empecé a vomitar sangre. La sufrí. Todavía tengo moretones de los catéteres que me metieron. He hecho todo bien para poder estar sana, me siento muy agradecida”, dijo.

Luego de varios estudios, los médicos le señalaron que presentaba inflamación en los pulmones, así como lesiones en estómago y traquea.

También mencionó que es alérgica a los químicos que usaron, en especial al cloro y al amoniaco.

Actualmente, la actriz trabaja actualmente en la serie “El Refugio” y tiene más proyectos en puerta.