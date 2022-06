Honra María del Sol a su mamá y hermana con música

A más de un año del deceso de su mamá y de su hermana las recordará con un tema musical que grabó inspirado en ellas titulado “Nos Volveremos a Abrazar”

Este sencillo forma parte de un nuevo EP que presentará este sábado cuando llegue al escenario de El Lunario de la Ciudad de México, donde se reencontrará con su público de manera independiente, ya sin GranDiosas.

“No es nada más un concierto, tiene tres finalidades: la principal es la presentación del EP con todas las canciones, que el 90 por ciento son inéditas, y ya tienen video.

“La primera con la que salimos se llama ‘Nos Volveremos a Abrazar’, inspirada en mi mamá, la primera actriz doña Josefina Echánove y mi hermana, Peggy, que las dos partieron a su residencia celestial en un mes y cachito (de diferencia), juntitas casi casi, y el segundo propósito es festejar 46 años de estar cantando”.

El tercer objetivo del show es que el público conozca el Amanecer Tour, con el que una de las mejores voces de México realizará un recorrido por los temas que la han mantenido en el gusto del público como “Un Nuevo Amor”.

“Son canciones que han marcado mi vida como cantante y la de muchas personas que década tras década las siguen cantando”, agregó.

Su nuevo espectáculo lleva por título Amanecer haciendo alusión a la pandemia, y los estragos que trajo la Covid-19 en México y el mundo.

“Después de la zangolotiza que nos dejó llegamos con este disco, muy cuidado, y con el que deseo que todo mundo pueda entrar. Todos añorábamos el amanecer. De pronto sentíamos que el agua nos llegaba al cuello, sentíamos que no le veíamos salida.

“Hubo pérdidas de trabajo, de salud, de seres queridos que uno decía: ‘quiero amanecer y que sea bonito’, ese es el objetivo de llamar así a este tour”.

María se está tomando un respiro de la producción musical de Hugo Mejuto conocido como GranDiosas.

“El receso es para poder enfocarme a este proyecto. El disco nos ha consumido muchísimo tiempo y es una maravilla poder verlo hoy realizado”, aseguró.

“Fueron muchas horas de grabación, lágrimas, risas, trabajar con músicos maravillosos, y sí me tomé un descanso pero de GranDiosas para estar con lo del disco, la gira y las conferencias”, agregó.

La hermana del actor Alfonso Echánove señaló que Dios ha sido muy generoso con ella, porque ha utilizado a personas que han estado apoyándola en el duelo tras la muerte de su mamá y hermana.

“Ha utilizado este disco para poder transmitir lo que no solamente yo estoy viviendo, sino muchas personas que han perdido la esperanza, alegría y seres queridos”, indicó.